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Вокалист BEARTOOTH — о новом альбоме



Caleb Shomo в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме BEARTOOTH:



«Всё готово. Я работал на д ним очень долго. "Riptide" был первым треком, что я написал, и этот сингл вышел уже месяцев восемь назад. Первая серьёзная сессия по сочинению прошла в конце февраля/начале марта 2022 года, я тогда поехал в Лос-Анджелес, и первым треком, что я написал тогда, была "Sunshine!" Честно говоря, описать словами новую пластинку сложно. Я полагаю, что она из той серии, когда лишь услышав её, люди поймут, что это такое. Но она совершенно точно для тех, кто следит за нами уже не первый день, в курсе всей истории, и для них этот альбом очень важен».







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