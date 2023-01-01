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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 38
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Beartooth

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25 мар 2022 : 		 У BEARTOOTH есть половина альбома

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1 июл 2021 : 		 BEARTOOTH выпустят комиксы

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23 апр 2021 : 		 Новая песня BEARTOOTH

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19 мар 2021 : 		 Новая песня BEARTOOTH

4 фев 2021 : 		 Вокалист BEARTOOTH: «Люблю я Японию!»

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23 авг 2019 : 		 Новый ЕР BEARTOOTH выйдет осенью

8 авг 2019 : 		 Концертное видео BEARTOOTH

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18 янв 2019 : 		 Новое видео BEARTOOTH

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11 сен 2018 : 		 Новая песня BEARTOOTH

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Вокалист BEARTOOTH — о новом альбоме



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Caleb Shomo в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме BEARTOOTH:

«Всё готово. Я работал на д ним очень долго. "Riptide" был первым треком, что я написал, и этот сингл вышел уже месяцев восемь назад. Первая серьёзная сессия по сочинению прошла в конце февраля/начале марта 2022 года, я тогда поехал в Лос-Анджелес, и первым треком, что я написал тогда, была "Sunshine!" Честно говоря, описать словами новую пластинку сложно. Я полагаю, что она из той серии, когда лишь услышав её, люди поймут, что это такое. Но она совершенно точно для тех, кто следит за нами уже не первый день, в курсе всей истории, и для них этот альбом очень важен».




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