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Вокалист BEARTOOTH: «Не нужно держать своих слушателей за дураков»



Caleb Shomo в недавнем интервью ответил на вопрос, является ли более попсовое звучание последнего сингла "ATTN.", включенного в делюкс-версию альбома "The Surface", намеком на то, в каком направлении будут далее двигаться BEARTOOTH:



«Я понятия не имею, если быть до конца честным с вами. Я полагаю, что все немного сложнее, чем просто: «Нам нравится тяжелый материал. Играйте тяжелое». Я — человек, который вырос и развился, и я все еще люблю хэви-метал, но я также люблю и поп-музыку. И, честно говоря, я думаю, что многие песни, которые я написал, как бы давно это ни было, были искренними, они были написаны через призму страха, самоуничижения и неуверенности в себе. И я подумал, что еще одна важная часть «ATTN.» — это мое заявление людям о том, что я больше не руководствуюсь неуверенностью в себе. И мной не движут поступки, которые я совершал раньше. Именно поэтому я решил сделать последнюю из этих песен наиболее попсовой. Я использую синтезаторы - то, чего я никогда не делал особенно много в BEARTOOTH, что буквально 10 лет назад я сказал себе, что никогда не буду делать, потому что мне было стыдно за то, кем я был, и стыдно за то, что мне нравилось.



До этого я играл в группе под названием ATTACK ATTACK!, которая многим показалась очень противоречивой. Многие ее ненавидели. И я знаю, что я был очень молод, и мне было очень стыдно в конце. И я уклонился от всех тех частей моей жизни, которые мне действительно нравились — игры на фортепиано, синтезаторах, создания электронной музыки. Поэтому я просто погрузился в тяжелую музыку, потому что был зол, и в тот момент мне казалось, что это правильно. Но мне уже не 19, мне 31, и я прошел через многое в жизни.



Я думаю, что для тех, кто действительно хочет узнать всю историю, «ATTN.», вероятно, будет логичным, если вы будете полностью понимать, что происходит. И это не значит, что я больше никогда не буду делать тяжелую музыку — вовсе нет, — но для меня очень важно заявить, что я уверен в том, кто я есть, и я уверен в том, кем я был раньше. Это касается и тяжелого материала. Но это также включает в себя и синти, и поп-музыку, и то, что я не завишу от мнения людей в своем творческом самовыражении.



Я уверен, что если посмотреть на любого хорошего артиста или любого хорошего, по сути, исполнителя — я к тому, что если мы говорим о BEARTOOTH, о песне BEARTOOTH, — то все хорошие песни — это песни, в основе которых я объяснял, что именно я чувствую и через что я прохожу, самым честным способом. И я не пытался писать песни с позиции: «Что все остальные хотят, чтобы я сделал? Или что, по моему мнению, люди хотят от меня услышать? Потому что это не будет настоящим. А люди видят это за версту. Чем больше я игнорирую то, что другие люди говорят мне, что они хотят, и просто доверяю своему сердцу и компасу, тем больше появляется реальных продуктов. И тогда, в свою очередь, эти песни всегда нравятся людям больше всего, потому что они могут сказать, что я был честен.



Я думаю, что многие люди недооценивают слушателей и интеллект фанбазы и пытаются создать громкие хиты для радио или, внезапно, «мы собираемся стать мейнстримом» и «мы собираемся сделать это». Но слушатели намного умнее. Они могут определить, когда вы заботитесь о том, что говорите, и важно ли это для вас.



Так что, да, в общем, это то, что стоит у меня на первом плане, — я просто хочу делать песни, которые честны в отношении меня, потому что чем честнее они будут для меня, тем честнее они будут для нашей фанбазы. И я уверен, что наша фанбаза заслужила и заслуживает такого отношения. А если я попытаюсь написать для них какую-нибудь ерунду, то это будет просто ерунда. А этого никто не хочет».







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