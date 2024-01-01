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Beartooth

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|||| 7 ноя 2024

Вокалист BEARTOOTH о концерте, изменившем его жизнь



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CALEB SHOMO в недавнем интервью рассказал о концерте, который поменял его жизнь:

«Да, я никогда не забуду. Я не помню точно год, но это был [2006] Ozzfest в Колумбусе, штат Огайо, где я родился и вырос. Мне было, наверное, лет 12, 11, что-то в этом роде. И отец моего друга получил билеты на этот концерт через свою работу. Я помню, что там выступали AVENGED SEVENFOLD, DISTURBED и SYSTEM OF A DOWN, которые играли друг за другом. Мы пришли туда как раз тогда, когда AVENGED SEVENFOLD начинали, а они были одной из моих любимых групп в то время. Это было как раз тогда, когда они выпустили альбом «City Of Evil», который стал одной из тех пластинок, которые изменили мою жизнь. И я никогда не забуду ее. Я вошел, сел, и тут все загудели, все закричали «Fuck». И я не знаю — это было похоже на то, чего я никогда не испытывал. Было громко и здорово. И они играли на гитаре, а я люблю гитару. В тот момент я уже очень любил музыку и играть. Да, это полностью изменило траекторию моей жизни, когда я увидел AVENGED, DISTURBED и SYSTEM OF A DOWN. Просто безумие».




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