9 апр 2021



Новое видео BEARTOOTH



"Below", новое видео группы BEARTOOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Below", выходящего 25 июня на Red Bull Records.



Трек-лист:



01. Below



02. Devastation



03. The Past Is Dead



04. Fed Up



05. Dominate



06. No Return



07. Phantom Pain



08. Skin



09. Hell Of It



10. I Wont Give It Up



11. The Answer



12. The Last Riff



















