Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION



"Letting Go", новое видео группы BLACK COUNTRY COMMUNION, в состав которой входят Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH), Joe Bonamassa, Jason Bonham (LED ZEPPELIN) и Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома V, выход которого запланирован на 14 июня:



01. Enlighten

02. Stay Free

03. Red Sun

04. Restless

05. Letting Go

06. Skyway

07. You're Not Alone

08. Love And Faith

09. Too Far Gone

10. The Open Road







