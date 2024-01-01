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Black Country Communion

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14 июн 2024 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

6 май 2024 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

5 апр 2024 : 		 Новая песня BLACK COUNTRY COMMUNION

27 мар 2024 : 		 Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

19 мар 2024 : 		 Первый за 6 лет концерт BLACK COUNTRY COMMUNION

2 мар 2024 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет летом

6 фев 2024 : 		 Бонус-трек от BLACK COUNTRY COMMUNION

28 янв 2024 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет летом

13 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме BLACK COUNTRY COMMUNION

7 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Мы все хотим, чтобы BLACK COUNTRY COMMUNION гастролировала»

3 авг 2023 : 		 9/10 BLACK COUNTRY COMMUNION

30 июн 2023 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет зимой

5 июн 2023 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION приступили к записи

26 мар 2023 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION анонсировали новое шоу

6 окт 2022 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION планируют выпустить альбом в 2023 году

4 авг 2021 : 		 Винилы BLACK COUNTRY COMMUNION выйдут осенью

14 окт 2020 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION планируют работу над альбомом

14 июл 2020 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION появится не раньше 2022 года

28 авг 2019 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION запишут альбом в 2021 году

4 июл 2018 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION вернутся в студию зимой

12 фев 2018 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

9 фев 2018 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION

15 янв 2018 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION

12 янв 2018 : 		 Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

21 ноя 2017 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION

14 ноя 2017 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION
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Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION



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"Letting Go", новое видео группы BLACK COUNTRY COMMUNION, в состав которой входят Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH), Joe Bonamassa, Jason Bonham (LED ZEPPELIN) и Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома V, выход которого запланирован на 14 июня:

01. Enlighten
02. Stay Free
03. Red Sun
04. Restless
05. Letting Go
06. Skyway
07. You're Not Alone
08. Love And Faith
09. Too Far Gone
10. The Open Road




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