Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

"Letting Go", новое видео группы BLACK COUNTRY COMMUNION, в состав которой входят Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH), Joe Bonamassa, Jason Bonham (LED ZEPPELIN) и Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома V, выход которого запланирован на 14 июня:
01. Enlighten
02. Stay Free
03. Red Sun
04. Restless
05. Letting Go
06. Skyway
07. You're Not Alone
08. Love And Faith
09. Too Far Gone
10. The Open Road
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