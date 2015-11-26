Сын JAMES'a LABRIE в FALSET

Канадская группа FALSET, в состав которой входят Zach Copeland (vocals/guitar), Braeden Kozy (guitar), Riley Fields (bass) и Chance LaBrie (drums), сын вокалиста DREAM THEATER James'a LaBrie, выпустит дебютный альбом "We Follow Or Lead The Way" 16 октября. Продюсером материала был Zach Copeland, за сведение отвечал Nolly Getgood (PERIPHERY, DEVIN TOWNSEND).
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