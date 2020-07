сегодня



Сын JAMES'a LABRIE в FALSET



Канадская группа FALSET, в состав которой входят Zach Copeland (vocals/guitar), Braeden Kozy (guitar), Riley Fields (bass) и Chance LaBrie (drums), сын вокалиста DREAM THEATER James'a LaBrie, выпустит дебютный альбом "We Follow Or Lead The Way" 16 октября. Продюсером материала был Zach Copeland, за сведение отвечал Nolly Getgood (PERIPHERY, DEVIN TOWNSEND).



Трек-лист:



01. Kingdom



02. Give



03. Fire At Will



04. We Follow Or Lead The Way



05. Rock Bottom



06. Hollow Saints



07. Dear Heaven Dear Saints



08. Without A Trace



09. 9 Minute Drive



10. Smoke & Mirrors



Тизер доступен ниже.



















