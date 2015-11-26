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James LaBrie

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13 июл 2020 : 		 Сын JAMES'a LABRIE в FALSET

27 сен 2019 : 		 JAMES LABRIE надеется на выпуск сольного альбома в 2020

16 апр 2016 : 		 JAMES LABRIE хочет записать ещё один сольник

11 янв 2015 : 		 JAMES LABRIE хочет поехать в сольный тур

21 дек 2013 : 		 Новый ЕР JAMES LABRIE выйдет в январе

6 авг 2013 : 		 Новый альбом JAMES LABRIE доступен для прослушивания

17 июл 2013 : 		 Видео с текстом от JAMES LABRIE

20 июн 2013 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

5 июн 2013 : 		 Новый альбом JAMES LABRIE выйдет в июле

3 май 2013 : 		 JAMES LABRIE завершает работу над альбомом

5 янв 2013 : 		 PETER WICHERS о работе над сольным альбомом JAMES LABRIE

6 фев 2012 : 		 JAMES LABRIE о следующем сольном альбоме

3 янв 2012 : 		 JAMES LABRIE начал написание нового материала

29 окт 2010 : 		 Сольный тур JAMES’а LABRIE отменён

16 сен 2010 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

26 авг 2010 : 		 Новый трек JAMES LABRIE

24 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома JAMES LABRIE

29 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома JAMES'a LABRIE

28 июл 2010 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

23 июл 2010 : 		 Вокалист DREAM THEATER выпускает сольный альбом в сентябре

17 июн 2010 : 		 Новый альбом James'а LaBrie выйдет осенью

5 апр 2010 : 		 Барабанщик DARKANE на сольном альбоме JAMES'а LABRIE

15 июн 2006 : 		 James LaBrie участвует в российском оперном проекте TRUE SYMPHONIC ROCHESTRA
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|||| сегодня

Сын JAMES'a LABRIE в FALSET



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Канадская группа FALSET, в состав которой входят Zach Copeland (vocals/guitar), Braeden Kozy (guitar), Riley Fields (bass) и Chance LaBrie (drums), сын вокалиста DREAM THEATER James'a LaBrie, выпустит дебютный альбом "We Follow Or Lead The Way" 16 октября. Продюсером материала был Zach Copeland, за сведение отвечал Nolly Getgood (PERIPHERY, DEVIN TOWNSEND).

Трек-лист:

01. Kingdom

02. Give

03. Fire At Will

04. We Follow Or Lead The Way

05. Rock Bottom

06. Hollow Saints

07. Dear Heaven Dear Saints

08. Without A Trace

09. 9 Minute Drive

10. Smoke & Mirrors

Тизер доступен ниже.

DREAM THEATER Singer JAMES LABRIE's Son CHANCE Launches FALSET; Debut Album Due In October








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