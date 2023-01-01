Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 80
*Цветные винилы от METALLICA 30
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 18
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 16
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 13
*Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью 10
*Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...» 10
*Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 80
*Цветные винилы от METALLICA 30
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 18
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
[= ||| все новости группы



*

James LaBrie

*



10 окт 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER о фонограмме на концертах: «Я не приемлю, когда кто-то просто открывает рот под музыку»

11 янв 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о секрете счастливых отношений

6 сен 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER рад, что помирился с бывшим барабанщиком группы

22 май 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о возможном сотрудничестве с бывшим барабанщиком

16 май 2022 : 		 Новое видео JAMES LABRIE

12 май 2022 : 		 Трейлер нового альбома JAMES LABRIE

13 апр 2022 : 		 Новое видео JAMES LABRIE

18 мар 2022 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

18 фев 2022 : 		 JAMES LABRIE рассказал о том, почему его называют пиратом

21 дек 2021 : 		 JAMES LABRIE исполняет "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"

19 дек 2021 : 		 JAMES LABRIE — о новом альбоме

19 ноя 2021 : 		 У JAMES'а LABRIE нет никаких отношений с MIKE'ом PORTNOY

26 окт 2021 : 		 JAMES LABRIE выпустит альбом весной

2 июн 2021 : 		 JAMES LABRIE исполняет PINK FLOYD

24 ноя 2020 : 		 JAMES LABRIE: «Новый сольный альбом будет акустическим»

30 сен 2020 : 		 JAMES LABRIE пишет новый альбом

13 июл 2020 : 		 Сын JAMES'a LABRIE в FALSET

27 сен 2019 : 		 JAMES LABRIE надеется на выпуск сольного альбома в 2020

16 апр 2016 : 		 JAMES LABRIE хочет записать ещё один сольник

11 янв 2015 : 		 JAMES LABRIE хочет поехать в сольный тур

21 дек 2013 : 		 Новый ЕР JAMES LABRIE выйдет в январе

6 авг 2013 : 		 Новый альбом JAMES LABRIE доступен для прослушивания

17 июл 2013 : 		 Видео с текстом от JAMES LABRIE

20 июн 2013 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

5 июн 2013 : 		 Новый альбом JAMES LABRIE выйдет в июле

3 май 2013 : 		 JAMES LABRIE завершает работу над альбомом
Показать далее
| - |

|||| 10 окт 2023

Вокалист DREAM THEATER о фонограмме на концертах: «Я не приемлю, когда кто-то просто открывает рот под музыку»



zoom
Вокалист группы DREAM THEATER James LaBrie заявил, что он категорически против певцов, которые используют фонограмму во время своих концертов.

LaBrie затронул тему зависимости некоторых рок-музыкантов от заранее записанных треков в видеопослании по просьбе YouTube-канала Syncin' Stanley. На вопрос о том, как он относится к певцам, использующим фонограмму для своего вокала, вокалист ответил следующее:

«Во-первых, я никогда в жизни не использовал фонограмму, так что давайте с этим покончим. Это полная фигня.

Я не приемлю, когда кто-то просто открывает рот под музыку. Если ты это делаешь, то должен быть в состоянии воспроизвести это вживую или хотя бы попытаться воспроизвести вживую. Я имею в виду, что у каждого певца бывают чертовски плохие выступления, это точно. И порой трудно воспроизвести или повторить в точности то, что ты делал в студии, просто потому, что такова человеческая природа. Ты устаёшь, ты болеешь, ты измотан, ты перегорел, да что угодно. Так что это не обсуждается. Никакой фонограммы, кем бы вы ни были. Я считаю, что это полная фигня.

Что касается подложек, я считаю, что когда вы в студии пытаетесь создать в песне что-то великолепное, — многослойный вокал или инструменты, выходящие за рамки основных инструментов, используемых в группе, это здорово, потому что это может быть очень полезно. И когда вы решаете исполнять эти конкретные песни, вы должны либо спросить себя, будет ли это самый минимум, и будет ли это чуть более сыро, чем было в студии или в студийной версии, либо вы хотите дать своей аудитории всё то, с чем они познакомились, слушая эту песню. Они воспринимают другие элементы, которые иногда можно воспроизвести только с помощью подложек. Поэтому я думаю, что если это сделано разумно, творчески и артистично, то это приемлемо. Я думаю, что если это противоречит тому, что кто-то сделал в студии, или кто-то играет не то, что делал в студии, то это совсем другое дело. Я с этим не согласен.

В общем, вот так. Вот моё мнение по поводу использования фонограммы. И многие группы делают это, особенно группы молодого поколения, более молодой демографической группы — они используют тонны бэк-треков. Невероятно, как много они их используют».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 170

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом