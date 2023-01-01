10 окт 2023



Вокалист DREAM THEATER о фонограмме на концертах: «Я не приемлю, когда кто-то просто открывает рот под музыку»



Вокалист группы DREAM THEATER James LaBrie заявил, что он категорически против певцов, которые используют фонограмму во время своих концертов.



LaBrie затронул тему зависимости некоторых рок-музыкантов от заранее записанных треков в видеопослании по просьбе YouTube-канала Syncin' Stanley. На вопрос о том, как он относится к певцам, использующим фонограмму для своего вокала, вокалист ответил следующее:



«Во-первых, я никогда в жизни не использовал фонограмму, так что давайте с этим покончим. Это полная фигня.



Я не приемлю, когда кто-то просто открывает рот под музыку. Если ты это делаешь, то должен быть в состоянии воспроизвести это вживую или хотя бы попытаться воспроизвести вживую. Я имею в виду, что у каждого певца бывают чертовски плохие выступления, это точно. И порой трудно воспроизвести или повторить в точности то, что ты делал в студии, просто потому, что такова человеческая природа. Ты устаёшь, ты болеешь, ты измотан, ты перегорел, да что угодно. Так что это не обсуждается. Никакой фонограммы, кем бы вы ни были. Я считаю, что это полная фигня.



Что касается подложек, я считаю, что когда вы в студии пытаетесь создать в песне что-то великолепное, — многослойный вокал или инструменты, выходящие за рамки основных инструментов, используемых в группе, это здорово, потому что это может быть очень полезно. И когда вы решаете исполнять эти конкретные песни, вы должны либо спросить себя, будет ли это самый минимум, и будет ли это чуть более сыро, чем было в студии или в студийной версии, либо вы хотите дать своей аудитории всё то, с чем они познакомились, слушая эту песню. Они воспринимают другие элементы, которые иногда можно воспроизвести только с помощью подложек. Поэтому я думаю, что если это сделано разумно, творчески и артистично, то это приемлемо. Я думаю, что если это противоречит тому, что кто-то сделал в студии, или кто-то играет не то, что делал в студии, то это совсем другое дело. Я с этим не согласен.



В общем, вот так. Вот моё мнение по поводу использования фонограммы. И многие группы делают это, особенно группы молодого поколения, более молодой демографической группы — они используют тонны бэк-треков. Невероятно, как много они их используют».







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