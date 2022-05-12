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Новое видео RAMMSTEIN
35
Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»
26
CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом
23
Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод...
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JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР
16
все новости группы
James LaBrie
Канада
Modern Metal
Progressive Metal
http://www.jameslabrie.com
Myspace:
https://myspace.com/officialjameslabrie
Facebook:
https://www.facebook.com/officialjameslabrie
12 май 2022
:
Трейлер нового альбома JAMES LABRIE
13 апр 2022
:
Новое видео JAMES LABRIE
18 мар 2022
:
Новая песня JAMES LABRIE
18 фев 2022
:
JAMES LABRIE рассказал о том, почему его называют пиратом
21 дек 2021
:
JAMES LABRIE исполняет "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"
19 дек 2021
:
JAMES LABRIE — о новом альбоме
19 ноя 2021
:
У JAMES'а LABRIE нет никаких отношений с MIKE'ом PORTNOY
26 окт 2021
:
JAMES LABRIE выпустит альбом весной
2 июн 2021
:
JAMES LABRIE исполняет PINK FLOYD
24 ноя 2020
:
JAMES LABRIE: «Новый сольный альбом будет акустическим»
30 сен 2020
:
JAMES LABRIE пишет новый альбом
13 июл 2020
:
Сын JAMES'a LABRIE в FALSET
27 сен 2019
:
JAMES LABRIE надеется на выпуск сольного альбома в 2020
16 апр 2016
:
JAMES LABRIE хочет записать ещё один сольник
11 янв 2015
:
JAMES LABRIE хочет поехать в сольный тур
21 дек 2013
:
Новый ЕР JAMES LABRIE выйдет в январе
6 авг 2013
:
Новый альбом JAMES LABRIE доступен для прослушивания
17 июл 2013
:
Видео с текстом от JAMES LABRIE
20 июн 2013
:
Новая песня JAMES LABRIE
5 июн 2013
:
Новый альбом JAMES LABRIE выйдет в июле
3 май 2013
:
JAMES LABRIE завершает работу над альбомом
5 янв 2013
:
PETER WICHERS о работе над сольным альбомом JAMES LABRIE
6 фев 2012
:
JAMES LABRIE о следующем сольном альбоме
3 янв 2012
:
JAMES LABRIE начал написание нового материала
29 окт 2010
:
Сольный тур JAMES’а LABRIE отменён
16 сен 2010
:
Новая песня JAMES LABRIE
26 авг 2010
:
Новый трек JAMES LABRIE
24 авг 2010
:
Трек-лист нового альбома JAMES LABRIE
29 июл 2010
:
Обложка нового альбома JAMES'a LABRIE
28 июл 2010
:
Новая песня JAMES LABRIE
23 июл 2010
:
Вокалист DREAM THEATER выпускает сольный альбом в сентябре
17 июн 2010
:
Новый альбом James'а LaBrie выйдет осенью
5 апр 2010
:
Барабанщик DARKANE на сольном альбоме JAMES'а LABRIE
15 июн 2006
:
James LaBrie участвует в российском оперном проекте TRUE SYMPHONIC ROCHESTRA
сегодня
Трейлер нового альбома JAMES LABRIE
InsideOut Music опубликовали трейлер к новому альбому JAMES LABRIE "Beautiful Shade Of Grey", выход которого намечен на 20 мая:
01. Devil In Drag
02. SuperNova Girl
03. Give And Take
04. Sunset Ruin
05. Hit Me Like A Brick
06. Wildflower
07. Conscience Calling
08. What I Missed
09. Am I Right
10. Ramble On
11. Devil In Drag (Electric Version)
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12 май 2022
o
overgrin
Гитарист Отличный
просмотров: 144
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
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