сегодня



Трейлер нового альбома JAMES LABRIE



InsideOut Music опубликовали трейлер к новому альбому JAMES LABRIE "Beautiful Shade Of Grey", выход которого намечен на 20 мая:



01. Devil In Drag



02. SuperNova Girl



03. Give And Take



04. Sunset Ruin



05. Hit Me Like A Brick



06. Wildflower



07. Conscience Calling



08. What I Missed



09. Am I Right



10. Ramble On



11. Devil In Drag (Electric Version)







+1 -0



( 1 ) просмотров: 144