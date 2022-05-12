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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
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James LaBrie

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19 ноя 2021 : 		 У JAMES'а LABRIE нет никаких отношений с MIKE'ом PORTNOY

26 окт 2021 : 		 JAMES LABRIE выпустит альбом весной

2 июн 2021 : 		 JAMES LABRIE исполняет PINK FLOYD

24 ноя 2020 : 		 JAMES LABRIE: «Новый сольный альбом будет акустическим»

30 сен 2020 : 		 JAMES LABRIE пишет новый альбом

13 июл 2020 : 		 Сын JAMES'a LABRIE в FALSET

27 сен 2019 : 		 JAMES LABRIE надеется на выпуск сольного альбома в 2020

16 апр 2016 : 		 JAMES LABRIE хочет записать ещё один сольник

11 янв 2015 : 		 JAMES LABRIE хочет поехать в сольный тур

21 дек 2013 : 		 Новый ЕР JAMES LABRIE выйдет в январе

6 авг 2013 : 		 Новый альбом JAMES LABRIE доступен для прослушивания

17 июл 2013 : 		 Видео с текстом от JAMES LABRIE

20 июн 2013 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

5 июн 2013 : 		 Новый альбом JAMES LABRIE выйдет в июле

3 май 2013 : 		 JAMES LABRIE завершает работу над альбомом

5 янв 2013 : 		 PETER WICHERS о работе над сольным альбомом JAMES LABRIE

6 фев 2012 : 		 JAMES LABRIE о следующем сольном альбоме

3 янв 2012 : 		 JAMES LABRIE начал написание нового материала

29 окт 2010 : 		 Сольный тур JAMES’а LABRIE отменён

16 сен 2010 : 		 Новая песня JAMES LABRIE
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Трейлер нового альбома JAMES LABRIE



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InsideOut Music опубликовали трейлер к новому альбому JAMES LABRIE "Beautiful Shade Of Grey", выход которого намечен на 20 мая:

01. Devil In Drag

02. SuperNova Girl

03. Give And Take

04. Sunset Ruin

05. Hit Me Like A Brick

06. Wildflower

07. Conscience Calling

08. What I Missed

09. Am I Right

10. Ramble On

11. Devil In Drag (Electric Version)

DREAM THEATER Vocalist JAMES LABRIE вЂ“ Beautiful Shade Of Grey Album Trailer Streaming




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12 май 2022
o
overgrin
Гитарист Отличный

просмотров: 144

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