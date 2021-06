сегодня



JAMES LABRIE исполняет PINK FLOYD



Видео на кавер-версию хита PINK FLOYD "Have A Cigar", партию вокала для которой записывал James LaBrie, доступно для просмотра ниже. Этот трек вошёл в "Still Wish You Were Here", в записи которого принимали участие множество известных музыкантов.



Трек-лист:



01. Shine On You Crazy Diamond (Parts 1-5)



Geoff Tate



Steve Hackett



Billy Sheehan



Mel Collins



Geoff Downes



Ian Paice



02. Welcome To The Machine



Todd Rundgren



Rick Wakeman



Tony Levin



03. Have A Cigar



James LaBrie



Steve Stevens



Patrick Moraz



Rat Scabies



Jah Wobble



04. Wish You Were Here



Rik Emmett



Joe Satriani



Edgar Froese



David Ellefson



Carmine Appice



05. Shine On You Crazy Diamond (Parts 6-9)



Rod Argent



Steve Hillage



Ian Paice



Bootsy Collins













