Новое видео JAMES LABRIE



"Give And Take", новое видео JAMES LABRIE, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Beautiful Shade Of Grey", релиз которого намечен на 20 мая на InsideOut Music. Альбом будет доступен на CD в диджипаке, виниле, обычном CD и в цифровом варианте. За оформление отвечал Thomas Ewerhard, а трек-лист выглядит следующим образом:



01. Devil In Drag



02. SuperNova Girl



03. Give And Take



04. Sunset Ruin



05. Hit Me Like A Brick



06. Wildflower



07. Conscience Calling



08. What I Missed



09. Am I Right



10. Ramble On



11. Devil In Drag (Electric Version) http://www.jameslabrie.com







