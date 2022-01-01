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Вокалист DREAM THEATER рад, что помирился с бывшим барабанщиком группы



Вокалист DREAM THEATER James LaBrie, который недавно сказал, что ему приятно снова быть в хороших отношениях с барабанщиком Mike'ом Portnoy, обсудил свои отношения с бывшим коллегой по группе в новом интервью Ibagenscast:



«В жизни каждого человека наступает момент, когда нужно действительно задуматься о том, что за проблема у тебя возникла, и нужно смириться с этим, нужно противостоять ей и преодолеть негатив. Если вы носите в себе то, что просто разъедает вас изнутри, что в этом хорошего? И я думаю, что у нас с Mike'ом не получалось примириться со всем тем мусором, который многие годы присутствовал, и всё это просто дошло до финальной точки: "Давай оставим всё позади. Давай перейдём в более позитивное русло и станем лучше". И я думаю, что именно к этому всё и пришло.



Мы с Mike'ом время от времени переписываемся: "Привет, как дела?", и всё в таком духе, и это здорово. Он поедет с John'ом [Petrucci, гитаристом DREAM THEATER] в сольный тур John'a этой осенью, они получат массу удовольствия. Да, фанаты очень рады этому.



Жизнь движется вперёд. Это заняло некоторое время, и я думаю, если вы поговорите со многими людьми в жизни, вы поймёте, что были такие спорные моменты, которые, кажется, тянутся слишком долго. И, к счастью, мы смогли смириться с этим, пройти через всё это и двигаться дальше. Так что всё хорошо».







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