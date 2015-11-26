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James LaBrie

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24 ноя 2020 : 		 JAMES LABRIE: «Новый сольный альбом будет акустическим»

30 сен 2020 : 		 JAMES LABRIE пишет новый альбом

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27 сен 2019 : 		 JAMES LABRIE надеется на выпуск сольного альбома в 2020

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21 дек 2013 : 		 Новый ЕР JAMES LABRIE выйдет в январе

6 авг 2013 : 		 Новый альбом JAMES LABRIE доступен для прослушивания

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6 фев 2012 : 		 JAMES LABRIE о следующем сольном альбоме

3 янв 2012 : 		 JAMES LABRIE начал написание нового материала

29 окт 2010 : 		 Сольный тур JAMES’а LABRIE отменён

16 сен 2010 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

26 авг 2010 : 		 Новый трек JAMES LABRIE

24 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома JAMES LABRIE

29 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома JAMES'a LABRIE

28 июл 2010 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

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17 июн 2010 : 		 Новый альбом James'а LaBrie выйдет осенью

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15 июн 2006 : 		 James LaBrie участвует в российском оперном проекте TRUE SYMPHONIC ROCHESTRA
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|||| сегодня

JAMES LABRIE: «Новый сольный альбом будет акустическим»



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JAMES LABRIE в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, какой будет его сольная новая пластинка:

«Ну, всё будет в акустическом ключе. Многие говорят: "Ой, мы очень рады новому альбому и ждём его", и я уверен, что все думают, будто я постоянно работаю с Matt'ом Guillory. Но сейчас совсем не этот вариант, это совершенно другая группа.

С самого начала я сказал Paul'y, какой я вижу эту пластинку. Что всё, что я музыкально или мелодически буду делать, будет сопряжено с его акустической гитарой, а потом, наоборот, от того, что он может сделать со мной. Теперь у нас появились клавиши. Он играет на басу и гитаре. И я позвонил моему ещё одному из моих любимых гитаристов. Ну понятно, что любимый John, но не ему, а Marco Sfogli. Так что он там тоже будет. И я могу сказать вам, ребята, то, какие соло выдает этот парень на акустике... У вас просто снесёт крышу, он чертовски талантливый.

И сколько бы я ни говорил, что он будет акустически, по продвижению работ вперёд постоянно возникают ситуации: "Давай добавим вот это. Давай ещё вот то". Но фундамент — акустический, и я думаю, что таковым он и останется, это будет доминирующий элемент».

По словам James'a, партии ударных для альбома записывает его сын Chance, который играет в группе FALSET.

«Мы сейчас в процессе записи. И когда всё будет готово, я обязательно всем всё расскажу».

DREAM THEATER








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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Exceptional


24 ноя 2020, 13:06		Охуенно, акустический альбом, как раз то за что любим ЛаБри. Никто это слушать, конечно, не будет.

НELLECTOR


24 ноя 2020, 13:14		Обязательно найдутся прогрессивные долбоёбы, которые сочтут акустику от ЛаБри расширением диапазона и обеспечат ему неплохие продажи. Найдут в этом признаки настоящего искусства, прогресса, шага вперёд от говнарства к звёздам.
И заполифонят нас с тобой, как примитивных мудаков, которые топчутся на месте)

Darkside.ru Member

Starbreaker


24 ноя 2020, 13:53		Самокритично. Одобряю!

hansi_hrb


24 ноя 2020, 16:48		расширением диапазона
---------

на такое даже я не отважусь) не то что купить, а даже полностью послушать)

hansi_hrb


24 ноя 2020, 16:49		Блин, какие у него странные усы на видео

НELLECTOR


24 ноя 2020, 16:58		Будто не усы, а говна поел.


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