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JAMES LABRIE : «Новый сольный альбом будет акустическим»



JAMES LABRIE в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, какой будет его сольная новая пластинка:



«Ну, всё будет в акустическом ключе. Многие говорят: "Ой, мы очень рады новому альбому и ждём его", и я уверен, что все думают, будто я постоянно работаю с Matt'ом Guillory. Но сейчас совсем не этот вариант, это совершенно другая группа.



С самого начала я сказал Paul'y, какой я вижу эту пластинку. Что всё, что я музыкально или мелодически буду делать, будет сопряжено с его акустической гитарой, а потом, наоборот, от того, что он может сделать со мной. Теперь у нас появились клавиши. Он играет на басу и гитаре. И я позвонил моему ещё одному из моих любимых гитаристов. Ну понятно, что любимый John, но не ему, а Marco Sfogli. Так что он там тоже будет. И я могу сказать вам, ребята, то, какие соло выдает этот парень на акустике... У вас просто снесёт крышу, он чертовски талантливый.



И сколько бы я ни говорил, что он будет акустически, по продвижению работ вперёд постоянно возникают ситуации: "Давай добавим вот это. Давай ещё вот то". Но фундамент — акустический, и я думаю, что таковым он и останется, это будет доминирующий элемент».



По словам James'a, партии ударных для альбома записывает его сын Chance, который играет в группе FALSET.



«Мы сейчас в процессе записи. И когда всё будет готово, я обязательно всем всё расскажу».



















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