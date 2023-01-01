11 янв 2023



Вокалист DREAM THEATER — о секрете счастливых отношений



Вокалиста DREAM THEATER James'а LaBrie, который в сентябре прошлого года отметил 33-ю годовщину свадьбы со своей школьной возлюбленной, в недавнем интервью "The Mistress Carrie Podcast" попросили назвать секрет счастливого брака, на что он ответил:



«Я думаю, это зависит от каждого. Что касается сохранения брака, то всё дело в компромиссе, в понимании. И определённо на сто процентов — в уважении. Вы должны уважать друг друга и ценить друг друга. И вы будете проходить через свои падения и взлёты. У каждого бывают такие моменты... Или даже моменты замешательства, о которых я могу вспомнить, когда ты думаешь: "Что, чёрт возьми, происходит?" Но я бы сказал, что эти моменты — самые важные. Вы должны быть готовы идти на компромисс. Вам необходимо быть чрезвычайно понимающими, уважительными, сострадательными и заботливыми, внимательными».



На вопрос о том, не сложнее ли сохранить группу вместе, нежели брак, James ответил:



«Опять же, всё сводится к личностям, их характерам. И я говорил это несколько раз во многих интервью. Я говорил, что когда вы женитесь, вы должны думать о том, что это один человек, с которым вы имеете дело и которого вы хотите узнать досконально, и с годами вы это делаете — я надеюсь, что делаете. Но и с участниками группы, сколько бы их ни было, вы тоже должны прийти к взаимопониманию, понять их. Потому что у всех нас есть свои идиосинкразии, у всех нас есть свои хорошие и плохие стороны. Это как ураган событий. И я думаю, что именно поэтому многие группы не выдерживают испытания временем, потому что мы все родом из разных мест, и временами вы бьётесь головой об стену. И это не противоречит смыслу песни, это просто конфликты личностей. А ещё вы находитесь в творческой среде. Так что это сама по себе очень деликатная ситуация. И вы должны быть уважительными и порой очень дипломатичными. Потому что если вам не нравится то, что кто-то предлагает, вы не можете просто сказать: "Чувак, это отстой". Поэтому вы должны сказать: "Нет. Знаешь что? Я не слышу, я не чувствую этого. Мне жаль. Может, попробуем с другой стороны? Можем ли мы подойти к этому немного иначе? Давай как-нибудь изменим кое-что, или сделаем что-то ещё, чтобы прийти к компромиссу". Потому что это трудно.



Я думаю, что в случае с браком я бы надеялся, что ты беспокоишься о последствиях и со временем становишься мудрее. В группе тоже нужно думать о последствиях, но в конце концов если ты не можешь выносить присутствие этого человека рядом, у тебя есть возможность уйти».







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