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JAMES LABRIE рассказал о том, почему его называют пиратом



JAMES LABRIE в рамках недавней беседы рассказал о том, как возникло прозвище «пират», которым наградил его коллега по группе:



«У меня есть склонность к некоторому... Наверное, иногда я бываю угрюмым, но обычно я честный, уравновешенный и очень хороший парень. Но у меня есть такая склонность, в зависимости от того, что происходит в пути, и обычно, если я плохо себя чувствую — как и любой человек — я могу стать угрюмым. Так что Jordan Rudess, наш уважаемый клавишник... Однажды я был в одном из таких состояний — из серии: "Эй, оставь меня в покое. Я разбираюсь со всем этим. У меня жуткая простуда", и всё такое; вся эта хрень с синдромом певца, которая постоянно возникает. И он начал называть меня так: "Нет проблем, пират". А я посмотрел на него и говорю: "Что? Что ты сказал?" И он назвал меня пиратом, потому что он сказал: "Ну ты похож на злого пирата". И я ответил: "Ладно. Неважно". А потом он стал называть меня так всё время. День за днём он просто повторял: "Эй, пират". А потом кто-то другой из команды услышал это и сказал: "О, пират. Ты что, называешь James'а пиратом?" Вот так всё и началось — серьёзно. Это было так просто... Не то чтобы группа начала говорить: "Эй, чувак. Ты напоминаешь мне пирата". Это всё исходило от Jordan'а. И это прижилось... Ну, он иногда ещё называет меня "капитаном": "Эй, капитан"».













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