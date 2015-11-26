Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 51
*Новое видео ARCH ENEMY 34
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 29
[= ||| все новости группы



*

James LaBrie

*



18 фев 2022 : 		 JAMES LABRIE рассказал о том, почему его называют пиратом

21 дек 2021 : 		 JAMES LABRIE исполняет "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"

19 дек 2021 : 		 JAMES LABRIE — о новом альбоме

19 ноя 2021 : 		 У JAMES'а LABRIE нет никаких отношений с MIKE'ом PORTNOY

26 окт 2021 : 		 JAMES LABRIE выпустит альбом весной

2 июн 2021 : 		 JAMES LABRIE исполняет PINK FLOYD

24 ноя 2020 : 		 JAMES LABRIE: «Новый сольный альбом будет акустическим»

30 сен 2020 : 		 JAMES LABRIE пишет новый альбом

13 июл 2020 : 		 Сын JAMES'a LABRIE в FALSET

27 сен 2019 : 		 JAMES LABRIE надеется на выпуск сольного альбома в 2020

16 апр 2016 : 		 JAMES LABRIE хочет записать ещё один сольник

11 янв 2015 : 		 JAMES LABRIE хочет поехать в сольный тур

21 дек 2013 : 		 Новый ЕР JAMES LABRIE выйдет в январе

6 авг 2013 : 		 Новый альбом JAMES LABRIE доступен для прослушивания

17 июл 2013 : 		 Видео с текстом от JAMES LABRIE

20 июн 2013 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

5 июн 2013 : 		 Новый альбом JAMES LABRIE выйдет в июле

3 май 2013 : 		 JAMES LABRIE завершает работу над альбомом

5 янв 2013 : 		 PETER WICHERS о работе над сольным альбомом JAMES LABRIE

6 фев 2012 : 		 JAMES LABRIE о следующем сольном альбоме

3 янв 2012 : 		 JAMES LABRIE начал написание нового материала

29 окт 2010 : 		 Сольный тур JAMES’а LABRIE отменён

16 сен 2010 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

26 авг 2010 : 		 Новый трек JAMES LABRIE

24 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома JAMES LABRIE

29 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома JAMES'a LABRIE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JAMES LABRIE рассказал о том, почему его называют пиратом



zoom
JAMES LABRIE в рамках недавней беседы рассказал о том, как возникло прозвище «пират», которым наградил его коллега по группе:

«У меня есть склонность к некоторому... Наверное, иногда я бываю угрюмым, но обычно я честный, уравновешенный и очень хороший парень. Но у меня есть такая склонность, в зависимости от того, что происходит в пути, и обычно, если я плохо себя чувствую — как и любой человек — я могу стать угрюмым. Так что Jordan Rudess, наш уважаемый клавишник... Однажды я был в одном из таких состояний — из серии: "Эй, оставь меня в покое. Я разбираюсь со всем этим. У меня жуткая простуда", и всё такое; вся эта хрень с синдромом певца, которая постоянно возникает. И он начал называть меня так: "Нет проблем, пират". А я посмотрел на него и говорю: "Что? Что ты сказал?" И он назвал меня пиратом, потому что он сказал: "Ну ты похож на злого пирата". И я ответил: "Ладно. Неважно". А потом он стал называть меня так всё время. День за днём он просто повторял: "Эй, пират". А потом кто-то другой из команды услышал это и сказал: "О, пират. Ты что, называешь James'а пиратом?" Вот так всё и началось — серьёзно. Это было так просто... Не то чтобы группа начала говорить: "Эй, чувак. Ты напоминаешь мне пирата". Это всё исходило от Jordan'а. И это прижилось... Ну, он иногда ещё называет меня "капитаном": "Эй, капитан"».

DREAM THEATER





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 148

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом