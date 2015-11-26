Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новый сингл ACCEPT выйдет осенью
244
Новое видео BENEDICTION
130
Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK
55
HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»
42
ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения
39
все новости группы
James LaBrie
США
Modern Metal
Progressive Metal
http://www.jameslabrie.com
Myspace:
https://myspace.com/officialjameslabrie
30 сен 2020
:
JAMES LABRIE пишет новый альбом
13 июл 2020
:
Сын JAMES'a LABRIE в FALSET
27 сен 2019
:
JAMES LABRIE надеется на выпуск сольного альбома в 2020
16 апр 2016
:
JAMES LABRIE хочет записать ещё один сольник
11 янв 2015
:
JAMES LABRIE хочет поехать в сольный тур
21 дек 2013
:
Новый ЕР JAMES LABRIE выйдет в январе
6 авг 2013
:
Новый альбом JAMES LABRIE доступен для прослушивания
17 июл 2013
:
Видео с текстом от JAMES LABRIE
20 июн 2013
:
Новая песня JAMES LABRIE
5 июн 2013
:
Новый альбом JAMES LABRIE выйдет в июле
3 май 2013
:
JAMES LABRIE завершает работу над альбомом
5 янв 2013
:
PETER WICHERS о работе над сольным альбомом JAMES LABRIE
6 фев 2012
:
JAMES LABRIE о следующем сольном альбоме
3 янв 2012
:
JAMES LABRIE начал написание нового материала
29 окт 2010
:
Сольный тур JAMES’а LABRIE отменён
16 сен 2010
:
Новая песня JAMES LABRIE
26 авг 2010
:
Новый трек JAMES LABRIE
24 авг 2010
:
Трек-лист нового альбома JAMES LABRIE
29 июл 2010
:
Обложка нового альбома JAMES'a LABRIE
28 июл 2010
:
Новая песня JAMES LABRIE
23 июл 2010
:
Вокалист DREAM THEATER выпускает сольный альбом в сентябре
17 июн 2010
:
Новый альбом James'а LaBrie выйдет осенью
5 апр 2010
:
Барабанщик DARKANE на сольном альбоме JAMES'а LABRIE
15 июн 2006
:
James LaBrie участвует в российском оперном проекте TRUE SYMPHONIC ROCHESTRA
сегодня
JAMES LABRIE
пишет новый альбом
JAMES LABRIE отправился в студию для записи нового сольного альбома, который проходит без Matt Guillory.
+2
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 224
1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).