Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 244
*Новое видео BENEDICTION 130
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 55
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 42
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 39
[= ||| все новости группы



*

James LaBrie

*



30 сен 2020 : 		 JAMES LABRIE пишет новый альбом

13 июл 2020 : 		 Сын JAMES'a LABRIE в FALSET

27 сен 2019 : 		 JAMES LABRIE надеется на выпуск сольного альбома в 2020

16 апр 2016 : 		 JAMES LABRIE хочет записать ещё один сольник

11 янв 2015 : 		 JAMES LABRIE хочет поехать в сольный тур

21 дек 2013 : 		 Новый ЕР JAMES LABRIE выйдет в январе

6 авг 2013 : 		 Новый альбом JAMES LABRIE доступен для прослушивания

17 июл 2013 : 		 Видео с текстом от JAMES LABRIE

20 июн 2013 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

5 июн 2013 : 		 Новый альбом JAMES LABRIE выйдет в июле

3 май 2013 : 		 JAMES LABRIE завершает работу над альбомом

5 янв 2013 : 		 PETER WICHERS о работе над сольным альбомом JAMES LABRIE

6 фев 2012 : 		 JAMES LABRIE о следующем сольном альбоме

3 янв 2012 : 		 JAMES LABRIE начал написание нового материала

29 окт 2010 : 		 Сольный тур JAMES’а LABRIE отменён

16 сен 2010 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

26 авг 2010 : 		 Новый трек JAMES LABRIE

24 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома JAMES LABRIE

29 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома JAMES'a LABRIE

28 июл 2010 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

23 июл 2010 : 		 Вокалист DREAM THEATER выпускает сольный альбом в сентябре

17 июн 2010 : 		 Новый альбом James'а LaBrie выйдет осенью

5 апр 2010 : 		 Барабанщик DARKANE на сольном альбоме JAMES'а LABRIE

15 июн 2006 : 		 James LaBrie участвует в российском оперном проекте TRUE SYMPHONIC ROCHESTRA
| - |

|||| сегодня

JAMES LABRIE пишет новый альбом



*
zoom
*
* *
JAMES LABRIE отправился в студию для записи нового сольного альбома, который проходит без Matt Guillory.

DREAM THEATER's JAMES LABRIE Is Recording New Solo Album





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 224

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом