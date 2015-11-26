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James LaBrie

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19 дек 2021 : 		 JAMES LABRIE — о новом альбоме

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26 окт 2021 : 		 JAMES LABRIE выпустит альбом весной

2 июн 2021 : 		 JAMES LABRIE исполняет PINK FLOYD

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30 сен 2020 : 		 JAMES LABRIE пишет новый альбом

13 июл 2020 : 		 Сын JAMES'a LABRIE в FALSET

27 сен 2019 : 		 JAMES LABRIE надеется на выпуск сольного альбома в 2020

16 апр 2016 : 		 JAMES LABRIE хочет записать ещё один сольник

11 янв 2015 : 		 JAMES LABRIE хочет поехать в сольный тур

21 дек 2013 : 		 Новый ЕР JAMES LABRIE выйдет в январе

6 авг 2013 : 		 Новый альбом JAMES LABRIE доступен для прослушивания

17 июл 2013 : 		 Видео с текстом от JAMES LABRIE

20 июн 2013 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

5 июн 2013 : 		 Новый альбом JAMES LABRIE выйдет в июле

3 май 2013 : 		 JAMES LABRIE завершает работу над альбомом

5 янв 2013 : 		 PETER WICHERS о работе над сольным альбомом JAMES LABRIE

6 фев 2012 : 		 JAMES LABRIE о следующем сольном альбоме

3 янв 2012 : 		 JAMES LABRIE начал написание нового материала

29 окт 2010 : 		 Сольный тур JAMES’а LABRIE отменён

16 сен 2010 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

26 авг 2010 : 		 Новый трек JAMES LABRIE

24 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома JAMES LABRIE

29 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома JAMES'a LABRIE

28 июл 2010 : 		 Новая песня JAMES LABRIE

23 июл 2010 : 		 Вокалист DREAM THEATER выпускает сольный альбом в сентябре
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JAMES LABRIE — о новом альбоме



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JAMES LABRIE в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме:

«Я большой поклонник [LED] ZEPPELIN. Я большой поклонник PINK FLOYD, AEROSMITH, DEEP PURPLE и всего остального. Эти группы были культовыми в 70-е годы. Поэтому, когда я сел за стол с Paul'ом Logue, другим музыкантом, с которым я писал альбом, а он из Шотландии, я сказал: "Paul, я просто хочу, чтобы мы больше думали о..." Если вы подумаете об акустическом конце ZEPPELIN и их органическом подходе к песням, это всё равно было красиво, всё равно было мощно, чрезвычайно мелодично, и это доходило до глубины души, это резонировало глубоко внутри каждого из нас, кто слушал ZEPPELIN. Так что это стало катализатором, который привёл всё в движение. Получился полноценный ансамбль. У меня есть клавишные, барабаны, бас, ритм-гитара, лид-гитара, а затем я сам исполняю все вокальные партии. Так что это в какой-то степени акустический, но в то же время и полноценный ансамбль. Так что в альбоме всё ещё есть звучание полноценной группы и оркестровка. Мне не терпится дождаться, когда все его услышат — он просто фантастический!»

DREAM THEATER





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