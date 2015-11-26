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JAMES LABRIE — о новом альбоме



JAMES LABRIE в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме:



«Я большой поклонник [LED] ZEPPELIN. Я большой поклонник PINK FLOYD, AEROSMITH, DEEP PURPLE и всего остального. Эти группы были культовыми в 70-е годы. Поэтому, когда я сел за стол с Paul'ом Logue, другим музыкантом, с которым я писал альбом, а он из Шотландии, я сказал: "Paul, я просто хочу, чтобы мы больше думали о..." Если вы подумаете об акустическом конце ZEPPELIN и их органическом подходе к песням, это всё равно было красиво, всё равно было мощно, чрезвычайно мелодично, и это доходило до глубины души, это резонировало глубоко внутри каждого из нас, кто слушал ZEPPELIN. Так что это стало катализатором, который привёл всё в движение. Получился полноценный ансамбль. У меня есть клавишные, барабаны, бас, ритм-гитара, лид-гитара, а затем я сам исполняю все вокальные партии. Так что это в какой-то степени акустический, но в то же время и полноценный ансамбль. Так что в альбоме всё ещё есть звучание полноценной группы и оркестровка. Мне не терпится дождаться, когда все его услышат — он просто фантастический!»







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