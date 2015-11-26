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TONY MARTIN завершает работу над альбомом



TONY MARTIN завершает работу над долгожданным новым сольном альбомом:



«Локдаун дал отличную возможность закончить мой сольный альбом!!! Он позволил мне полностью сосредоточиться на процессе и дал возможность пригласить ОЧЕНЬ классных людей!!! ПОКА назову... Danny Needham [VENOM], Magnus'a Rosén'a [ex-HAMMERFALL], Scott'a McClellan'a и Greg'a Smith'a. Я встретился с Danny и Magnus'ом в прошлом году чтобы попробовать кое-что из материала... Но в итоге все оказалось здесь и песни звучат отлично... :) Следите за новостями!»







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