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Tony Martin

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15 июл 2020 : 		 TONY MARTIN завершает работу над альбомом

2 апр 2020 : 		 TONY MARTIN исполнит классический материал MAGNUM

26 мар 2020 : 		 TONY MARTIN: «Воспринимайте коронавирус серьёзно!»

27 окт 2019 : 		 TONY MARTIN готовится к концертам HEADLESS CROSS

18 июн 2017 : 		 TONY MARTIN приступил к работе

7 ноя 2016 : 		 Видео с выступления TONY MARTIN

9 апр 2016 : 		 TONY MARTIN спел на новой песне VIOLET JANINE

9 янв 2016 : 		 TONY MARTIN может вновь сотрудничать с TONY IOMMI

12 окт 2014 : 		 В новый альбом TONY MARTIN'a войдет песня вокалиста BLACK WIDOW

28 фев 2013 : 		 TONY MARTIN прокомментировал ситуацию с BLACK SABBATH

15 янв 2013 : 		 TONY MARTIN заключил новый контракт

9 янв 2013 : 		 TONY MARTIN о новом сольном альбоме

17 фев 2012 : 		 TONY MARTIN объявил состав HEADLESS CROSS

7 фев 2012 : 		 Бывший вокалист BLACK SABBATH Tony Martin: «Музыка в наши дни является ничего не стоящим искусством»

2 дек 2011 : 		 Редкая ТВ-запись TONY MARTIN

1 дек 2011 : 		 TONY MARTIN хочет перевыпустить дебютный альбом

10 апр 2007 : 		 Бывший вокалист BLACK SABBATH TONY MARTIN на связи
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|||| сегодня

TONY MARTIN завершает работу над альбомом



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TONY MARTIN завершает работу над долгожданным новым сольном альбомом:

«Локдаун дал отличную возможность закончить мой сольный альбом!!! Он позволил мне полностью сосредоточиться на процессе и дал возможность пригласить ОЧЕНЬ классных людей!!! ПОКА назову... Danny Needham [VENOM], Magnus'a Rosén'a [ex-HAMMERFALL], Scott'a McClellan'a и Greg'a Smith'a. Я встретился с Danny и Magnus'ом в прошлом году чтобы попробовать кое-что из материала... Но в итоге все оказалось здесь и песни звучат отлично... :) Следите за новостями!»

Former BLACK SABBATH Singer TONY MARTIN Is Putting Finishing Touches On New Solo Album



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