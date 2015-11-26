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TONY MARTIN встретился с первой группой



TONY MARTIN встретился с участниками первой группы THE ALLIANCE спустя более чем тридцать лет для записи раннего, по большей части не реализованного материала. По словам Tony, «мы обнаружили 35 потенциальных треков, что означает три полноценных альбома, по большей части не реализованного материала. Зажжём!"



THE ALLIANCE стали известными в 1985 году, когда были приглашены для записи трёх песен на программу "Friday Rock Show". Спустя короткий промежуток времени группа заключила контракт с Warner Bros., и ещё несколько треков были записано для демо, однако группа развалилась до того, как смогла создать полноценную пластинку. Часть материала попала на диск "Evolution" 1993 года гитариста Misha Calvin'a. "Evolution" был переиздан в 2001-м (Panoramic Music) и 2004-м годах (Majestic Rock) и включал шесть бонус-треков под маркой "Evolution Studio Sessions" с вокалом Martin'a.































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