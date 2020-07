сегодня



TONY MARTIN на BATTLEGOD PRODUCTIONS



Бывший вокалист BLACK SABBATH Tony Martin заключил контракт с лейблами Battlegod Productions и Dark Star Records на релиз нового сольного альбома, гостями на котором стали Danny "Danté" Needham (VENOM), Magnus Rosén (ex-HAMMERFALL), Scott McClellan, Greg Smith и сын Martin'а — Joe.



«Я решил выбрать два лейбла для работы над релизом нового сольного альбома. Первыми я выбрал Battlegod, продемонстрировавших веру и энтузиазм по поводу диска, и я буду рад с ними сотрудничать по выпуску диска в Австралии, Азии, Европе и Японии. Вторым лейблом стали Dark Star, продемонстрировавшие гибкость в подходе... Очень рад такому сотрудничеству. Так что все мои американские поклонники смогут получить мою новую пластинку благодаря им!»





BLACK SABBATH singer Tony Martin has signed with Battlegod Productions and Dark Star Records for the release of his long-awaited new solo album. Among the guest musicians set to appear on the LP are Danny "Danté" Needham (VENOM), Magnus Rosén (ex-HAMMERFALL), Scott McClellan, Greg Smith and Martin's youngest son Joe.





