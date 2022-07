24 июл 2022



TONY MARTIN надеется, что совместная запись Эдди Ван Халена и BLACK SABBATH увидит свет



Во время появления в эфире подкаста "The Rock And Metal Profs: The History And Philosophy Of Rock And Metal" бывший вокалист BLACK SABBATH Tony Martin рассказал о недавно объявленных планах по переизданию альбомов, которые он записал с группой. На вопрос о том, когда поклонники могут ожидать выхода бокс-сета, Martin ответил:



«Я не знаю. Как всегда в случае с BLACK SABBATH, информации от них не особо много, если честно; они держат всё под замком. Они ничего не говорят, особенно если ты в группе. Я только знаю, что это происходит.



Я знаю, что два звукозаписывающих лейбла собираются всё выпустить. Я не знаю когда, и я не знаю, как это будет выглядеть. Некоторое время назад было высказано предположение, что мы могли бы записать дополнительные треки и прочее. Я ходил к гитаристу BLACK SABBATH Tony Iommi и предлагал кое-что. А потом он сказал, что мы не можем использовать ничего нового, потому что ничего нового нельзя выпускать под именем BLACK SABBATH. Это могут быть только вещи, в которых участвуют четыре оригинальных участника.



Я ожидаю, что это будет ремикшированная версия того, что было в оригинале. Так что я жду момента, когда всё станет известно. Дайте мне знать, если вы услышите что-то об этом раньше».



Когда интервьюер выразил надежду, что в бокс-сет войдут концертные записи BLACK SABBATH эпохи Martin'a, либо в аудио-, либо в видеоформате, Tony сказал:



«Я записал сессию с... Эдди Ван Халеном, который приехал и помог нам написать один из треков [для альбома 1994 года "Cross Purposes"]. В то время, в 1980-х годах, у меня был восьмидорожечный магнитофон, и я везде брал его с собой. У меня были записаны все сессии и репетиции. Так что я послал материал Iommi, и он сказал: "Вот это да! Это чертовски здорово". А я сказал: "Что ж, можешь использовать это, если хочешь". Так что я не знаю... Может быть, это тоже войдёт в издание.

Здорово слышать, как играет Эдди».







