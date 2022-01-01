Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 24
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 12
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
*Новое видео SLIPKNOT 11
*MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале клас... 10
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
*Новое видео OZZY OSBOURNE feat. TONY IOMMI 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 24
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 12
[= ||| все новости группы



*

Tony Martin

*



24 июл 2022 : 		 TONY MARTIN надеется, что совместная запись Эдди Ван Халена и BLACK SABBATH увидит свет

19 янв 2022 : 		 TONY MARTIN: «Ждите моих альбомов BLACK SABBATH!»

7 дек 2021 : 		 Новая песня TONY MARTIN'а

6 сен 2021 : 		 TONY MARTIN выпустит альбом зимой

15 июн 2021 : 		 TONY MARTIN: «COVID реален»

30 сен 2020 : 		 TONY MARTIN встретился с первой группой

3 сен 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TONY MARTIN

31 июл 2020 : 		 TONY MARTIN: «Новый диск — самый "тонимартиновский"»

22 июл 2020 : 		 TONY MARTIN на BATTLEGOD PRODUCTIONS

21 июл 2020 : 		 TONY MARTIN нашел лейбл

15 июл 2020 : 		 TONY MARTIN завершает работу над альбомом

2 апр 2020 : 		 TONY MARTIN исполнит классический материал MAGNUM

26 мар 2020 : 		 TONY MARTIN: «Воспринимайте коронавирус серьёзно!»

27 окт 2019 : 		 TONY MARTIN готовится к концертам HEADLESS CROSS

18 июн 2017 : 		 TONY MARTIN приступил к работе

7 ноя 2016 : 		 Видео с выступления TONY MARTIN

9 апр 2016 : 		 TONY MARTIN спел на новой песне VIOLET JANINE

9 янв 2016 : 		 TONY MARTIN может вновь сотрудничать с TONY IOMMI

12 окт 2014 : 		 В новый альбом TONY MARTIN'a войдет песня вокалиста BLACK WIDOW

28 фев 2013 : 		 TONY MARTIN прокомментировал ситуацию с BLACK SABBATH

15 янв 2013 : 		 TONY MARTIN заключил новый контракт

9 янв 2013 : 		 TONY MARTIN о новом сольном альбоме

17 фев 2012 : 		 TONY MARTIN объявил состав HEADLESS CROSS

7 фев 2012 : 		 Бывший вокалист BLACK SABBATH Tony Martin: «Музыка в наши дни является ничего не стоящим искусством»

2 дек 2011 : 		 Редкая ТВ-запись TONY MARTIN

1 дек 2011 : 		 TONY MARTIN хочет перевыпустить дебютный альбом
Показать далее
| - |

|||| 24 июл 2022

TONY MARTIN надеется, что совместная запись Эдди Ван Халена и BLACK SABBATH увидит свет



zoom
Во время появления в эфире подкаста "The Rock And Metal Profs: The History And Philosophy Of Rock And Metal" бывший вокалист BLACK SABBATH Tony Martin рассказал о недавно объявленных планах по переизданию альбомов, которые он записал с группой. На вопрос о том, когда поклонники могут ожидать выхода бокс-сета, Martin ответил:

«Я не знаю. Как всегда в случае с BLACK SABBATH, информации от них не особо много, если честно; они держат всё под замком. Они ничего не говорят, особенно если ты в группе. Я только знаю, что это происходит.

Я знаю, что два звукозаписывающих лейбла собираются всё выпустить. Я не знаю когда, и я не знаю, как это будет выглядеть. Некоторое время назад было высказано предположение, что мы могли бы записать дополнительные треки и прочее. Я ходил к гитаристу BLACK SABBATH Tony Iommi и предлагал кое-что. А потом он сказал, что мы не можем использовать ничего нового, потому что ничего нового нельзя выпускать под именем BLACK SABBATH. Это могут быть только вещи, в которых участвуют четыре оригинальных участника.

Я ожидаю, что это будет ремикшированная версия того, что было в оригинале. Так что я жду момента, когда всё станет известно. Дайте мне знать, если вы услышите что-то об этом раньше».

Когда интервьюер выразил надежду, что в бокс-сет войдут концертные записи BLACK SABBATH эпохи Martin'a, либо в аудио-, либо в видеоформате, Tony сказал:

«Я записал сессию с... Эдди Ван Халеном, который приехал и помог нам написать один из треков [для альбома 1994 года "Cross Purposes"]. В то время, в 1980-х годах, у меня был восьмидорожечный магнитофон, и я везде брал его с собой. У меня были записаны все сессии и репетиции. Так что я послал материал Iommi, и он сказал: "Вот это да! Это чертовски здорово". А я сказал: "Что ж, можешь использовать это, если хочешь". Так что я не знаю... Может быть, это тоже войдёт в издание.
Здорово слышать, как играет Эдди».




Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 298

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом