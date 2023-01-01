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Выход винила TONY MARTIN отложен



TONY MARTIN опубликовал следующее сообщение:



«Я надеялся выпустить виниловую версию "Thorns" к концу этого года. Эта задержка объясняется скорее моими трудностями, чем какими-либо другими причинами. Это был тяжёлый год во многих отношениях. Смерть друзей и близких людей. Различные болезни, включая нынешний случай с COVID, который у меня сейчас, заставили меня сосредоточиться на проблеме свободного времени. Сейчас оно кажется драгоценным. Моя голова отключилась. Некоторые сказали бы, что она никогда и не включалась!



Мой разум бежит со скоростью миллион миль в час, но мой рассудок очень спокоен, если это имеет смысл. Поэтому быть творческим человеком довольно сложно. Должен сказать, что Скотт Макклеллан великолепен и хорошо постарался, чтобы мы могли продолжать дело "Thorns"; спасибо тебе, Скотт. И лейблы были чрезвычайно терпеливы. Так что спасибо и Battlegod, и Darkstar.



Я очень хочу сделать больше и закончить то, что начал. Очевидно, что до Рождества ничего не получится, так что теперь я смотрю в сторону следующего года. По сути, я всё ещё стою на ногах, так что, полагаю, все дела снова станут приоритетными. Приношу вам всем свои извинения за задержку и моё отсутствие. Спасибо за вашу поддержку. Продолжайте зажигать. Будьте здоровы. И будьте добры друг к другу!»







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