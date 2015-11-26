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TONY MARTIN : «Новый диск — самый "тонимартиновский"»



Бывший вокалист BLACK SABBATH TONY MARTIN опубликовал сообщение относительно того, чего можно ждать от его нового альбома:



«Новый альбом, пожалуй, самый "тонимартиновский" из всех "тонимартиновских" альбомов! Тут есть и пара сюрпризов, от которых у многих взлетят брови вверх, уверен в этом. В большей степени он основан на риффах Scott'a McClellan'a, новичка на мировой сцене, но он доказал своими творческими умениями, что он именно тот, кто нужен для этого релиза... Я создал на основе предложенных им риффов отличные песни, и это было очень похоже на мою работу с Tony Iommi. Совсем иные стиль и звучание, но способности к риффам у него просто замечательные. Он разнообразен, мелодичен, мощен и отвечает высочайшим стандартам из всех, с чем я работал. Я верю, что это будут песни, которые запомнятся, и верю в то, что с этим альбомом я смог достичь всего, о чём только мечтал.



Благодарен тем, кто проявил экстраталант при записи в эти сложные времена COVID-локдауна, однако это было и неким плюсом, так как позволило собрать людей со всего мира!»



Релиз альбома намечен до конца года.







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