сегодня



TONY MARTIN нашел лейбл



TONY MARTIN сообщил о том, что заключил два контракта на издание нового сольного альбома — один для Австралии, Азии и Европы, и второй — для США. Кроме того, его младший сон Joe также принял участие в работе над этой пластинкой.





BLACK SABBATH singer Tony Martin recently resumed work on his long-awaited new solo album. Among the guest musicians set to appear on the LP are Danny "DantГ©" Needham (VENOM), Magnus RosГ©n (ex-HAMMERFALL), Scott McClellan and Greg Smith. BLACK SABBATH singer Tony Martin recently resumed work on his long-awaited new solo album. Among the guest musicians set to appear on the LP are Danny "DantГ©" Needham (VENOM), Magnus RosГ©n (ex-HAMMERFALL), Scott McClellan and Greg Smith.





+0 -0



просмотров: 138