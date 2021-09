6 сен 2021



TONY MARTIN выпустит альбом зимой



TONY MARTIN сообщил, что его долгожданная работа, Thorns, будет выпущена 14 января на Battlegod Productions and Dark Star Records:



01. As The World Burns



02. Black Widow Angel



03. Book Of Shadows



04. Crying Wolf



05. Damned By You



06. No Shame At All



07. No Where To Fly



08. Passion Killer



09. Run Like The Devil



10. This Is Your Damnation



11. Thorns







