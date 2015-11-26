|
|
|
все новости группы
|
сегодня
TONY MARTIN: «COVID реален»
TONY MARTIN опубликовал сообщение на своей странице Facebook (позже сообщение было удалено):
«Это моя дочь... Она одна из тех настоящих ученых, которые работают в настоящих лабораториях и делают реальную работу, чтобы помочь спасти реальных людей. Я всегда буду защищать этих людей и общество, которое они представляют. Они неустанно работали вместе с медсёстрами и врачами, чтобы понять и победить пандемию, в которой мы оказались. Они дали нам выход, и ЛЮБОЙ, кто высмеивает, отрицает или извращает их работу, убедится, что я абсолютно непреклонен в поддержке работы, которую моя дочь и всё её окружение делают ради нас. Я безмерно горжусь всеми ими. Вирус реален, и пути выхода реальны, мы просто должны это сделать».
|
|
Kiskenbassker
Лидер PSYCHOSEXUAL: «Да мне по барабану»
Главное - заголовки в правильном порядке ))
BeerElf
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).