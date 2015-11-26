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TONY MARTIN : «COVID реален»



TONY MARTIN опубликовал сообщение на своей странице Facebook (позже сообщение было удалено):



«Это моя дочь... Она одна из тех настоящих ученых, которые работают в настоящих лабораториях и делают реальную работу, чтобы помочь спасти реальных людей. Я всегда буду защищать этих людей и общество, которое они представляют. Они неустанно работали вместе с медсёстрами и врачами, чтобы понять и победить пандемию, в которой мы оказались. Они дали нам выход, и ЛЮБОЙ, кто высмеивает, отрицает или извращает их работу, убедится, что я абсолютно непреклонен в поддержке работы, которую моя дочь и всё её окружение делают ради нас. Я безмерно горжусь всеми ими. Вирус реален, и пути выхода реальны, мы просто должны это сделать».







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