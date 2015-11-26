Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 262
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 41
*Новая песня DARKTHRONE 39
*Лучший рифф у LED ZEPPELIN 17
[= ||| все новости группы



*

Tony Martin

*



15 июн 2021 : 		 TONY MARTIN: «COVID реален»

30 сен 2020 : 		 TONY MARTIN встретился с первой группой

3 сен 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TONY MARTIN

31 июл 2020 : 		 TONY MARTIN: «Новый диск — самый "тонимартиновский"»

22 июл 2020 : 		 TONY MARTIN на BATTLEGOD PRODUCTIONS

21 июл 2020 : 		 TONY MARTIN нашел лейбл

15 июл 2020 : 		 TONY MARTIN завершает работу над альбомом

2 апр 2020 : 		 TONY MARTIN исполнит классический материал MAGNUM

26 мар 2020 : 		 TONY MARTIN: «Воспринимайте коронавирус серьёзно!»

27 окт 2019 : 		 TONY MARTIN готовится к концертам HEADLESS CROSS

18 июн 2017 : 		 TONY MARTIN приступил к работе

7 ноя 2016 : 		 Видео с выступления TONY MARTIN

9 апр 2016 : 		 TONY MARTIN спел на новой песне VIOLET JANINE

9 янв 2016 : 		 TONY MARTIN может вновь сотрудничать с TONY IOMMI

12 окт 2014 : 		 В новый альбом TONY MARTIN'a войдет песня вокалиста BLACK WIDOW

28 фев 2013 : 		 TONY MARTIN прокомментировал ситуацию с BLACK SABBATH

15 янв 2013 : 		 TONY MARTIN заключил новый контракт

9 янв 2013 : 		 TONY MARTIN о новом сольном альбоме

17 фев 2012 : 		 TONY MARTIN объявил состав HEADLESS CROSS

7 фев 2012 : 		 Бывший вокалист BLACK SABBATH Tony Martin: «Музыка в наши дни является ничего не стоящим искусством»

2 дек 2011 : 		 Редкая ТВ-запись TONY MARTIN

1 дек 2011 : 		 TONY MARTIN хочет перевыпустить дебютный альбом

10 апр 2007 : 		 Бывший вокалист BLACK SABBATH TONY MARTIN на связи
| - |

|||| сегодня

TONY MARTIN: «COVID реален»



*
zoom
*
* *
TONY MARTIN опубликовал сообщение на своей странице Facebook (позже сообщение было удалено):

«Это моя дочь... Она одна из тех настоящих ученых, которые работают в настоящих лабораториях и делают реальную работу, чтобы помочь спасти реальных людей. Я всегда буду защищать этих людей и общество, которое они представляют. Они неустанно работали вместе с медсёстрами и врачами, чтобы понять и победить пандемию, в которой мы оказались. Они дали нам выход, и ЛЮБОЙ, кто высмеивает, отрицает или извращает их работу, убедится, что я абсолютно непреклонен в поддержке работы, которую моя дочь и всё её окружение делают ради нас. Я безмерно горжусь всеми ими. Вирус реален, и пути выхода реальны, мы просто должны это сделать».

Ex-BLACK SABBATH Singer TONY MARTIN Dismisses COVID Deniers:



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Kiskenbassker


15 июн 2021, 11:29		TONY MARTIN: «COVID реален»
Лидер PSYCHOSEXUAL: «Да мне по барабану»

Главное - заголовки в правильном порядке ))

BeerElf


15 июн 2021, 15:27		Ну реален и реален.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 724

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом