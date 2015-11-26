19 янв 2022



TONY MARTIN : «Ждите моих альбомов BLACK SABBATH!»



TONY MARTIN опубликовал следующее сообщение:



«Мне звонил менеджер Tony Iommi и похоже переиздание моих альбомов с BLACK SABBATH не за горами! Так что в этом году будет "очень много Tony Martin'a"! Сорян!»

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