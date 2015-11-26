Фраза, имя группы
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Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр...
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Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн...
35
Новая песня SCORPIONS
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Гитарист SLAYER прикупил квартиру
24
Drum-cam от MUDVAYNE
20
все новости группы
Tony Martin
Великобритания
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
http://www.tonymartin.net
Myspace:
http://www.myspace.com/officialtonymartin
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Tony-Martin/311422092205243
19 янв 2022
:
TONY MARTIN: «Ждите моих альбомов BLACK SABBATH!»
7 дек 2021
:
Новая песня TONY MARTIN'а
6 сен 2021
:
TONY MARTIN выпустит альбом зимой
15 июн 2021
:
TONY MARTIN: «COVID реален»
30 сен 2020
:
TONY MARTIN встретился с первой группой
3 сен 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома TONY MARTIN
31 июл 2020
:
TONY MARTIN: «Новый диск — самый "тонимартиновский"»
22 июл 2020
:
TONY MARTIN на BATTLEGOD PRODUCTIONS
21 июл 2020
:
TONY MARTIN нашел лейбл
15 июл 2020
:
TONY MARTIN завершает работу над альбомом
2 апр 2020
:
TONY MARTIN исполнит классический материал MAGNUM
26 мар 2020
:
TONY MARTIN: «Воспринимайте коронавирус серьёзно!»
27 окт 2019
:
TONY MARTIN готовится к концертам HEADLESS CROSS
18 июн 2017
:
TONY MARTIN приступил к работе
7 ноя 2016
:
Видео с выступления TONY MARTIN
9 апр 2016
:
TONY MARTIN спел на новой песне VIOLET JANINE
9 янв 2016
:
TONY MARTIN может вновь сотрудничать с TONY IOMMI
12 окт 2014
:
В новый альбом TONY MARTIN'a войдет песня вокалиста BLACK WIDOW
28 фев 2013
:
TONY MARTIN прокомментировал ситуацию с BLACK SABBATH
15 янв 2013
:
TONY MARTIN заключил новый контракт
9 янв 2013
:
TONY MARTIN о новом сольном альбоме
17 фев 2012
:
TONY MARTIN объявил состав HEADLESS CROSS
7 фев 2012
:
Бывший вокалист BLACK SABBATH Tony Martin: «Музыка в наши дни является ничего не стоящим искусством»
2 дек 2011
:
Редкая ТВ-запись TONY MARTIN
1 дек 2011
:
TONY MARTIN хочет перевыпустить дебютный альбом
10 апр 2007
:
Бывший вокалист BLACK SABBATH TONY MARTIN на связи
19 янв 2022
TONY MARTIN
: «Ждите моих альбомов BLACK SABBATH!»
TONY MARTIN опубликовал следующее сообщение:
«Мне звонил менеджер Tony Iommi и похоже переиздание моих альбомов с BLACK SABBATH не за горами! Так что в этом году будет "очень много Tony Martin'a"! Сорян!»
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Jack of Diamonds
19 янв 2022, 21:10
так это же наоборот хорошо
Inhuman
20 янв 2022, 00:06
давно пора
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Jack of Diamonds
Inhuman
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).