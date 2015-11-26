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Tony Martin

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19 янв 2022 : 		 TONY MARTIN: «Ждите моих альбомов BLACK SABBATH!»

7 дек 2021 : 		 Новая песня TONY MARTIN'а

6 сен 2021 : 		 TONY MARTIN выпустит альбом зимой

15 июн 2021 : 		 TONY MARTIN: «COVID реален»

30 сен 2020 : 		 TONY MARTIN встретился с первой группой

3 сен 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TONY MARTIN

31 июл 2020 : 		 TONY MARTIN: «Новый диск — самый "тонимартиновский"»

22 июл 2020 : 		 TONY MARTIN на BATTLEGOD PRODUCTIONS

21 июл 2020 : 		 TONY MARTIN нашел лейбл

15 июл 2020 : 		 TONY MARTIN завершает работу над альбомом

2 апр 2020 : 		 TONY MARTIN исполнит классический материал MAGNUM

26 мар 2020 : 		 TONY MARTIN: «Воспринимайте коронавирус серьёзно!»

27 окт 2019 : 		 TONY MARTIN готовится к концертам HEADLESS CROSS

18 июн 2017 : 		 TONY MARTIN приступил к работе

7 ноя 2016 : 		 Видео с выступления TONY MARTIN

9 апр 2016 : 		 TONY MARTIN спел на новой песне VIOLET JANINE

9 янв 2016 : 		 TONY MARTIN может вновь сотрудничать с TONY IOMMI

12 окт 2014 : 		 В новый альбом TONY MARTIN'a войдет песня вокалиста BLACK WIDOW

28 фев 2013 : 		 TONY MARTIN прокомментировал ситуацию с BLACK SABBATH

15 янв 2013 : 		 TONY MARTIN заключил новый контракт

9 янв 2013 : 		 TONY MARTIN о новом сольном альбоме

17 фев 2012 : 		 TONY MARTIN объявил состав HEADLESS CROSS

7 фев 2012 : 		 Бывший вокалист BLACK SABBATH Tony Martin: «Музыка в наши дни является ничего не стоящим искусством»

2 дек 2011 : 		 Редкая ТВ-запись TONY MARTIN

1 дек 2011 : 		 TONY MARTIN хочет перевыпустить дебютный альбом

10 апр 2007 : 		 Бывший вокалист BLACK SABBATH TONY MARTIN на связи
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|||| 19 янв 2022

TONY MARTIN: «Ждите моих альбомов BLACK SABBATH!»



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TONY MARTIN опубликовал следующее сообщение:

«Мне звонил менеджер Tony Iommi и похоже переиздание моих альбомов с BLACK SABBATH не за горами! Так что в этом году будет "очень много Tony Martin'a"! Сорян!»

TONY MARTIN - "It Seems There Is Now A Record Deal For My Era Of BLACK SABBATH Albums"



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Jack of Diamonds


19 янв 2022, 21:10		так это же наоборот хорошо

Inhuman


20 янв 2022, 00:06		давно пора


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