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Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA



Идейный создатель проекта и автор музыки скандального проекта БАТЮШКА Христофорь опубликовал следующее сообщение по поводу нового видео "Irmos II" от бывшего участника Варфоломея.



"Важная информация. Мы заметили, что другие проекты, которые обозначают себя как "Batushka" или как "Батюшка" кириллическими буквами, и которые не связаны с этим проектом, используют тот же самый логотип Батюшка, что и наш проект. Поэтому название "Батюшка", написанное кириллическими буквами, а также знаковый логотип Батюшка больше не являются правильным указанием для этого музыкального проекта. Мы осуждаем использование этого названия группы/логотипа для других проектов и еще раз заявляем, что все официальные сообщения, связанные с Батюшка, будут объявлены на нашей странице (facebook.com/truebatushka), а любые левые издания "Батюшка" на платформах, не указанные на нашей странице, должны рассматриваться как мошенничество. Мы будем информировать вас о дальнейшем развитии событий".



Одновременно с клипом "Irmos II" в Интернете появилась обложка предполагаемого нового альбома от Варфоломея под названием "Раскол", но уже с фирменным логотипом БАТЮШКА, который официально принадлежит Христофору.



Напомним, что два года назад группа разделилась на два враждующих лагеря, поскольку гитарист Христофорь уволил вокалиста Варфоломея за то, что тот хотел присвоить все права группы себе. В отместку Варфоломей набрал другой состав, выпустил новый альбом "Hospodi" и начал гастролировать под названием BATUSHKA несмотря на судебные запреты. В свою очередь Христофорь выпустил второй альбом "Панихида" под именем БАТЮШКА.



На данный момент судебный процесс за торговую марку группы до сих пор продолжается. http://www.батюшка.pl





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