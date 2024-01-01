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*Новое видео DREAM THEATER 25
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 12
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ПатриархЪ

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Новое видео ПАТРИАРХЪ



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“ВЕРШАЛИН III”, новое видео группы ПАТРИАРХЪ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ПРОРОК ИЛИЯ, выходящего третьего января на Napalm Records.

ПРОРОК ИЛИЯ рассказывает о подлинной истории, произошедшей в родном Подляшье, в деревне Гжибовщина, в 1930-40-х годах. Альбом переносит слушателя в мир Элиаша Климовича, известного как Пророк Илия, неграмотного крестьянина, который был лидером православной Гжибовской секты, действовавшей до 1960-х годов, культивировавшей и передававшей историю самопровозглашенного пророка. ПАТРИАРХЪ распространяют свое Евангелие, используя арсенал народных инструментов, таких как тагельхарпа, мандолина, мандочелло, колесная лира и струнные цимбалы, и работают с симфоническим оркестром и хорами, чтобы придать своим новым творениям максимально органичное и яркое звучание. Как и свойственно музыке ПАТРИАРХЪ, православная сакральность смешивается с блэком и дум-металлом, а теперь еще и обогащается фолком, нео-дарк-фолком и даже музыкой из кинофильмов. Группа использует всю палитру православной музыки, заходя в область византийской монодии, литургических песнопений и русского многоголосия, аккуратно адаптируя народные и литургические мелодии к собственному стилю.

С выходом нового релиза мы начинаем новую главу в нашей истории - меняется не только наше название, но и наша музыка претерпевает естественную эволюцию. История альбома побудила нас выйти из зоны комфорта, мы обратились к средствам, которые раньше не использовали в своей музыке. Многие из вас зададутся вопросом, является ли это все еще блэк-металом? Или это вообще металл? Радиоспектакль, аудиокнига, театр, саундтрек к фильму, фолк-музыка, перформанс... Все эти термины подойдут сюда. Кто-то возненавидит, кто-то полюбит...».

Лирическая сторона ПРОРОК ИЛИЯ — это интересная смесь театра и пасторали. Патриарх использует фрагменты текстов из театральной пьесы «Пророк Илья» и черпает послания из произведений Влодзимежа Павлючука, сочетая их с народными и литургическими текстами. На ПРОРОК ИЛИЯ слушатели могут услышать разные языки — и впервые польский!

ПРОРОК ИЛИЯ будет доступен в следующих вариантах:

- Wooden Box (Digipak, bonus CD, pendant, flag & patch) - 300 copies (Napalm Records Mailorder and Patriarkh Shop exclusive)
- Deluxe 2LP GATEFOLD GOLD Vinyl (Alternative album cover artwork, bonus vinyl, & 24pp vinyl booklet) - 300 copies (Napalm - Records Mailorder and Patriarkh Shop exclusive)
- 1LP GATEFOLD SILVER Vinyl - 300 copies (Napalm Records Mailorder exclusive)
- 1LP GATEFOLD MARBLED ORANGE RED BLACK Vinyl - 300 copies (Napalm Records Mailorder exclusive)
- 1LP Gatefold in Black Vinyl
- 6 Page Digipak
- Digital Album

Трек-лист:

CD1:
01 ВЕРШАЛИН I
02 ВЕРШАЛИН II
03 ВЕРШАЛИН III
04 ВЕРШАЛИН IV
05 ВЕРШАЛИН V
06 ВЕРШАЛИН VI
07 ВЕРШАЛИН VII
08 ВЕРШАЛИН VIII

Bonus CD:
ВЕРШАЛИН IX - ПЛАЧ АДАМA

PATRIARKH, Formerly BATUSHKA, To Release New Album In January; First Single And Video Out Now






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