Новое видео ПАТРИАРХЪ

“ВЕРШАЛИН III”, новое видео группы ПАТРИАРХЪ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ПРОРОК ИЛИЯ, выходящего третьего января на Napalm Records.



ПРОРОК ИЛИЯ рассказывает о подлинной истории, произошедшей в родном Подляшье, в деревне Гжибовщина, в 1930-40-х годах. Альбом переносит слушателя в мир Элиаша Климовича, известного как Пророк Илия, неграмотного крестьянина, который был лидером православной Гжибовской секты, действовавшей до 1960-х годов, культивировавшей и передававшей историю самопровозглашенного пророка. ПАТРИАРХЪ распространяют свое Евангелие, используя арсенал народных инструментов, таких как тагельхарпа, мандолина, мандочелло, колесная лира и струнные цимбалы, и работают с симфоническим оркестром и хорами, чтобы придать своим новым творениям максимально органичное и яркое звучание. Как и свойственно музыке ПАТРИАРХЪ, православная сакральность смешивается с блэком и дум-металлом, а теперь еще и обогащается фолком, нео-дарк-фолком и даже музыкой из кинофильмов. Группа использует всю палитру православной музыки, заходя в область византийской монодии, литургических песнопений и русского многоголосия, аккуратно адаптируя народные и литургические мелодии к собственному стилю.



С выходом нового релиза мы начинаем новую главу в нашей истории - меняется не только наше название, но и наша музыка претерпевает естественную эволюцию. История альбома побудила нас выйти из зоны комфорта, мы обратились к средствам, которые раньше не использовали в своей музыке. Многие из вас зададутся вопросом, является ли это все еще блэк-металом? Или это вообще металл? Радиоспектакль, аудиокнига, театр, саундтрек к фильму, фолк-музыка, перформанс... Все эти термины подойдут сюда. Кто-то возненавидит, кто-то полюбит...».



Лирическая сторона ПРОРОК ИЛИЯ — это интересная смесь театра и пасторали. Патриарх использует фрагменты текстов из театральной пьесы «Пророк Илья» и черпает послания из произведений Влодзимежа Павлючука, сочетая их с народными и литургическими текстами. На ПРОРОК ИЛИЯ слушатели могут услышать разные языки — и впервые польский!



ПРОРОК ИЛИЯ будет доступен в следующих вариантах:



- Wooden Box (Digipak, bonus CD, pendant, flag & patch) - 300 copies (Napalm Records Mailorder and Patriarkh Shop exclusive)

- Deluxe 2LP GATEFOLD GOLD Vinyl (Alternative album cover artwork, bonus vinyl, & 24pp vinyl booklet) - 300 copies (Napalm - Records Mailorder and Patriarkh Shop exclusive)

- 1LP GATEFOLD SILVER Vinyl - 300 copies (Napalm Records Mailorder exclusive)

- 1LP GATEFOLD MARBLED ORANGE RED BLACK Vinyl - 300 copies (Napalm Records Mailorder exclusive)

- 1LP Gatefold in Black Vinyl

- 6 Page Digipak

- Digital Album



Трек-лист:



CD1:

01 ВЕРШАЛИН I

02 ВЕРШАЛИН II

03 ВЕРШАЛИН III

04 ВЕРШАЛИН IV

05 ВЕРШАЛИН V

06 ВЕРШАЛИН VI

07 ВЕРШАЛИН VII

08 ВЕРШАЛИН VIII



Bonus CD:

ВЕРШАЛИН IX - ПЛАЧ АДАМA











