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*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 17
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Batushka

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5 июн 2024 : 		 Решение суда по делу группы БАТЮШКА

17 ноя 2022 : 		 BATUSHKA на Napalm Records

27 май 2021 : 		 Концертное видео БАТЮШКА

16 мар 2021 : 		 Новый ЕР БАТЮШКА доступен для прослушивания

1 мар 2021 : 		 Новая песня БАТЮШКА

19 фев 2021 : 		 Новое видео БАТЮШКА

3 авг 2020 : 		 Новая песня группы БАТЮШКА

23 июл 2020 : 		 Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA

20 июл 2020 : 		 Новое видео BATUSHKA

6 ноя 2019 : 		 Основатель БАТЮШКА возвращается на сцену

18 июл 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

13 июл 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

27 июн 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

7 июн 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

17 май 2019 : 		 Новый альбом BATUSHKA выйдет в июле

24 дек 2018 : 		 BATUSHKA остались без вокалиста

19 окт 2017 : 		 BATUSHKA на Metal Blade Records

17 окт 2016 : 		 Новое видео БАТЮШКА

5 авг 2016 : 		 Концертное видео BATUSHKA

10 июн 2016 : 		 Концертное видео BATUSHKA

22 апр 2016 : 		 Альбом группы БАТЮШКА выйдет в России по лицензии

8 апр 2016 : 		 Концерт группы БАТЮШКА в Москве отменён

28 мар 2016 : 		 Концерт группы БАТЮШКА в Петербурге отменен
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Решение суда по делу группы БАТЮШКА



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Krzysztof "Derph" Drabikowski опубликовал следующее сообщение:

«29 мая 2024 года в Варшаве на непубличном слушании по делу Krzysztof Drabikowski v. Bartłomiej Krysiuk о защите личных прав в области рекламы или продвижения товаров, о защите авторских прав и по встречному иску Bartłomiej Krysiuk v. Krzysztof Drabikowski о защите личных прав в области рекламы или продвижения товаров, предотвращения и борьбы с недобросовестной конкуренцией, о нарушении права на регистрацию товарного знака Европейского Союза, суд постановил по основному иску Запретить Bartłomiej Krysiuk, без согласия Krzysztof Drabikowski:

1 использовать название „Батушка или БАТЮШКА“ в своей музыкальной деятельности, включая маркировку этим названием музыкальных записей и аудиовизуальных записей, содержащих музыкальные записи;

2 запретить ответчику Bartłomiej Krysiuk распространять информацию о том, что он имеет исключительные права на название „Батушка или БАТЮШКА“, и что Krzysztof Drabikowski не имеет прав на это название».

Bartłomiej Krysiuk утверждает, что решение не окончательное и может быть обжаловано. Команда группы опубликовала следующее сообщение:

«В связи с решением Окружного суда в Варшаве, XXII отдел интеллектуальной собственности, мы хотели бы сообщить вам, что решение не является окончательным и может быть обжаловано. Мы разочарованы вердиктом и продолжительностью судебного разбирательства, которое длилось более четырех лет. К нашему разочарованию добавляется тот факт, что количество представленных нами доказательств было недостаточным. Вышеуказанное решение суда не является обязательным и не меняет наших концертных и издательских планов на ближайшее будущее. Мы также хотели бы напомнить, что в законную силу вступают окончательные судебные решения, то есть те, на которые не была подана жалоба в установленный в ходе разбирательства срок, и если в следующей судебной инстанции будет вынесено окончательное решение, мы, безусловно, будем его уважать и исполнять. Конечно, мы ожидаем новой волны ненависти, поэтому, пожалуйста, если вы наш поклонник, не вступайте в бессмысленные дискуссии и не тратьте свое время, слушайте нашу музыку и поддерживайте нас».



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5 июн 2024
F
Fo0x
А Batyushka можно ?

просмотров: 306

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