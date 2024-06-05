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Решение суда по делу группы БАТЮШКА



Krzysztof "Derph" Drabikowski опубликовал следующее сообщение:



«29 мая 2024 года в Варшаве на непубличном слушании по делу Krzysztof Drabikowski v. Bartłomiej Krysiuk о защите личных прав в области рекламы или продвижения товаров, о защите авторских прав и по встречному иску Bartłomiej Krysiuk v. Krzysztof Drabikowski о защите личных прав в области рекламы или продвижения товаров, предотвращения и борьбы с недобросовестной конкуренцией, о нарушении права на регистрацию товарного знака Европейского Союза, суд постановил по основному иску Запретить Bartłomiej Krysiuk, без согласия Krzysztof Drabikowski:



1 использовать название „Батушка или БАТЮШКА“ в своей музыкальной деятельности, включая маркировку этим названием музыкальных записей и аудиовизуальных записей, содержащих музыкальные записи;



2 запретить ответчику Bartłomiej Krysiuk распространять информацию о том, что он имеет исключительные права на название „Батушка или БАТЮШКА“, и что Krzysztof Drabikowski не имеет прав на это название».



Bartłomiej Krysiuk утверждает, что решение не окончательное и может быть обжаловано. Команда группы опубликовала следующее сообщение:



«В связи с решением Окружного суда в Варшаве, XXII отдел интеллектуальной собственности, мы хотели бы сообщить вам, что решение не является окончательным и может быть обжаловано. Мы разочарованы вердиктом и продолжительностью судебного разбирательства, которое длилось более четырех лет. К нашему разочарованию добавляется тот факт, что количество представленных нами доказательств было недостаточным. Вышеуказанное решение суда не является обязательным и не меняет наших концертных и издательских планов на ближайшее будущее. Мы также хотели бы напомнить, что в законную силу вступают окончательные судебные решения, то есть те, на которые не была подана жалоба в установленный в ходе разбирательства срок, и если в следующей судебной инстанции будет вынесено окончательное решение, мы, безусловно, будем его уважать и исполнять. Конечно, мы ожидаем новой волны ненависти, поэтому, пожалуйста, если вы наш поклонник, не вступайте в бессмысленные дискуссии и не тратьте свое время, слушайте нашу музыку и поддерживайте нас». http://www.батюшка.pl





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