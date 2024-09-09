9 сен 2024



БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ



Группа BATUSHKA, основанная в 2018 году Bartłomiej "Варфоломей" Krysiuk, решила превратиться в PATRIARKH!



«ДОРОГИЕ ПАЛОМНИКИ, ПОКЛОННИКИ И ДРУЗЬЯ!



Как вы могли заметить, в течение последних нескольких недель мы распространяли информацию о наших последних концертах в разных частях света. Наступило время, к которому мы готовились последние несколько недель, — время окончательных перемен.



В течение последних двух лет мы работали над новой музыкой, новым альбомом и новой сценой. Это стоило нам немалых жертв и усилий. Вместе с новым музыкальным этапом мы решили начать новую главу группы под совершенно новым названием. Это также идеальное время для того, чтобы все ваше внимание было сосредоточено на нашей музыке и на том, что мы хотим сказать с ее помощью, а не на юридических или личных проблемах, которые терзали наш разум, как рак.



Теперь, когда мы видим, насколько важно для многих людей опорочить нашу тяжелую работу и отвлечь внимание от того, что действительно важно, — от нашей МУЗЫКИ, — мы решили снять с себя это бремя, чтобы не сводить на нет наши усилия. Мы хотим полностью отмежеваться от всего этого, полностью сменить название группы и начать новую главу для себя как личности и как группы.



С другой стороны, мы понимаем, как много людей ценят нас, как много у нас преданных фанатов по всему миру и как много мы вам должны. Поэтому мы хотим похоронить все негативные эмоции, споры и драмы вместе со старым названием Batushka.



С новой музыкой и новым именем мы хотим задать новое направление и начать новую историю. Историю, которую, как мы надеемся, вы будете строить вместе с нами по всему миру, потому что без вас, наших пилигримов, она не имеет смысла!



Изменения не произойдут в одночасье, этот этап продлится до конца года. А пока приготовьтесь к новой музыке, новому имиджу и новому качеству выступлений, которые мы хотим представить вместе с новой музыкой.



13 декабря станет символической датой. В Мельбурне, Австралия, состоится последний прощальный концерт Batushka, и мы коллективно похороним эту ступень во время последней литургии.



Сразу после Нового года, с выходом нового издания, родится Patriarch. Патриарх, вместе с новым заветом, начнет свое правление и пошлет в мир своего Пророка!







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