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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 61
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Batushka

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9 сен 2024 : 		 БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ

5 июн 2024 : 		 Решение суда по делу группы БАТЮШКА

17 ноя 2022 : 		 BATUSHKA на Napalm Records

27 май 2021 : 		 Концертное видео БАТЮШКА

16 мар 2021 : 		 Новый ЕР БАТЮШКА доступен для прослушивания

1 мар 2021 : 		 Новая песня БАТЮШКА

19 фев 2021 : 		 Новое видео БАТЮШКА

3 авг 2020 : 		 Новая песня группы БАТЮШКА

23 июл 2020 : 		 Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA

20 июл 2020 : 		 Новое видео BATUSHKA

6 ноя 2019 : 		 Основатель БАТЮШКА возвращается на сцену

18 июл 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

13 июл 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

27 июн 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

7 июн 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

17 май 2019 : 		 Новый альбом BATUSHKA выйдет в июле

24 дек 2018 : 		 BATUSHKA остались без вокалиста

19 окт 2017 : 		 BATUSHKA на Metal Blade Records

17 окт 2016 : 		 Новое видео БАТЮШКА

5 авг 2016 : 		 Концертное видео BATUSHKA

10 июн 2016 : 		 Концертное видео BATUSHKA

22 апр 2016 : 		 Альбом группы БАТЮШКА выйдет в России по лицензии

8 апр 2016 : 		 Концерт группы БАТЮШКА в Москве отменён

28 мар 2016 : 		 Концерт группы БАТЮШКА в Петербурге отменен
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|||| 9 сен 2024

БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ



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Группа BATUSHKA, основанная в 2018 году Bartłomiej "Варфоломей" Krysiuk, решила превратиться в PATRIARKH!

«ДОРОГИЕ ПАЛОМНИКИ, ПОКЛОННИКИ И ДРУЗЬЯ!

Как вы могли заметить, в течение последних нескольких недель мы распространяли информацию о наших последних концертах в разных частях света. Наступило время, к которому мы готовились последние несколько недель, — время окончательных перемен.

В течение последних двух лет мы работали над новой музыкой, новым альбомом и новой сценой. Это стоило нам немалых жертв и усилий. Вместе с новым музыкальным этапом мы решили начать новую главу группы под совершенно новым названием. Это также идеальное время для того, чтобы все ваше внимание было сосредоточено на нашей музыке и на том, что мы хотим сказать с ее помощью, а не на юридических или личных проблемах, которые терзали наш разум, как рак.

Теперь, когда мы видим, насколько важно для многих людей опорочить нашу тяжелую работу и отвлечь внимание от того, что действительно важно, — от нашей МУЗЫКИ, — мы решили снять с себя это бремя, чтобы не сводить на нет наши усилия. Мы хотим полностью отмежеваться от всего этого, полностью сменить название группы и начать новую главу для себя как личности и как группы.

С другой стороны, мы понимаем, как много людей ценят нас, как много у нас преданных фанатов по всему миру и как много мы вам должны. Поэтому мы хотим похоронить все негативные эмоции, споры и драмы вместе со старым названием Batushka.

С новой музыкой и новым именем мы хотим задать новое направление и начать новую историю. Историю, которую, как мы надеемся, вы будете строить вместе с нами по всему миру, потому что без вас, наших пилигримов, она не имеет смысла!

Изменения не произойдут в одночасье, этот этап продлится до конца года. А пока приготовьтесь к новой музыке, новому имиджу и новому качеству выступлений, которые мы хотим представить вместе с новой музыкой.

13 декабря станет символической датой. В Мельбурне, Австралия, состоится последний прощальный концерт Batushka, и мы коллективно похороним эту ступень во время последней литургии.

Сразу после Нового года, с выходом нового издания, родится Patriarch. Патриарх, вместе с новым заветом, начнет свое правление и пошлет в мир своего Пророка!

BATUSHKA Reveal New Band Name PATRIARKH; Band Embarks On Extended European Tour




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9 сен 2024
rassol
Да хоть игумен!
9 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Как раз недавно патриарх верхнего интернета вернулся.

просмотров: 220

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