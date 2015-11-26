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Batushka

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19 фев 2021 : 		 Новое видео БАТЮШКА

3 авг 2020 : 		 Новая песня группы БАТЮШКА

23 июл 2020 : 		 Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA

20 июл 2020 : 		 Новое видео BATUSHKA

6 ноя 2019 : 		 Основатель БАТЮШКА возвращается на сцену

18 июл 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

13 июл 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

27 июн 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

7 июн 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

17 май 2019 : 		 Новый альбом BATUSHKA выйдет в июле

24 дек 2018 : 		 BATUSHKA остались без вокалиста

19 окт 2017 : 		 BATUSHKA на Metal Blade Records

17 окт 2016 : 		 Новое видео БАТЮШКА

5 авг 2016 : 		 Концертное видео BATUSHKA

10 июн 2016 : 		 Концертное видео BATUSHKA

22 апр 2016 : 		 Альбом группы БАТЮШКА выйдет в России по лицензии

8 апр 2016 : 		 Концерт группы БАТЮШКА в Москве отменён

28 мар 2016 : 		 Концерт группы БАТЮШКА в Петербурге отменен
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Новое видео БАТЮШКА



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"ПИСЬМО IV", новое видео БАТЮШКА, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "ЦАРЮ НЕБЕСНЫЙ", выход которого намечен на девятнадцатое марта:

ПИСЬМО I / PISMO I
ПИСЬМО II / PISMO II
ПИСЬМО III / PISMO III
ПИСЬМО IV / PISMO IV
ПИСЬМО V / PISMO V
ПИСЬМО VI / PISMO VI



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

HELLECTOR


19 фев 2021, 19:59		Нравятся они мне

sike


19 фев 2021, 20:20		Это какой из Батюшек?)))

HELLECTOR


19 фев 2021, 20:36		Это - Батюшка Варфоломей.
Тот, который всех наебал, который подписал контракт с Metal Blade и который выступает.

А тру-фаны ненавидят Батюшку Варфоломея, считают его богоугодным попсогоном (уже третий релиз) и молятся на единственный самопальный альбом Батюшки Христофора "Панихида" 2019

rassol


19 фев 2021, 20:51		Развелось, блядь, батюшков. Хуй проссышь, какая правильная.

hansi_hrb


19 фев 2021, 21:04		Надо еще матушку. Хотя бы одну. На двух батюшек.

HELLECTOR


19 фев 2021, 21:06		Хватит им тётушки Гравитгрува


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