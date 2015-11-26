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Batushka

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BATUSHKA остались без вокалиста



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Главный композитор группы BATUSHKA Krzysztof "Христофоръ" Drabikowski сегодня сделал неожиданное для всех заявление:

«Важный анонс должен быть сделан сегодня. Я решил расстаться с вокалистом Варфоломеем (Bartłomiej Krysiuk) из-за неподобающего поведения с его стороны. Были попытки отобрать у меня моё творение под названием BATUSHKA, в результате чего он больше не является участником этого музыкального проекта и на новом альбоме "Панихида" его вокала не будет. Поскольку могут появиться новые песни, которые написаны не мной, но под названием BATUSHKA, я хотел бы обьявить, что только эти профили являются официальными для связи со мной: instagram, Youtube. Спасибо всем вам за поддержку и понимание".

В тоже время на официальной Facebook-странице BATUSHKA нет никаких упоминаний об уходе вокалиста и с каждым днем там появляются новые фестивальные даты на следующий год. BATUSHKA уже заявлены на такие крупнейшие фестивали как Inferno, Brutal Assault и Sweden Rock. В каком составе группа будет там выступать и состоятся ли эти шоу в свете последних событий - неизвестно.

Последние 3 концерта с участием Варфоломея состоялись 14, 15 и 16 декабря этого года в Польше. Они были заявлены как самые последние концерты в поддержку альбома "Litourgiya". Задолго до этого появилась информация, что после этих трёх шоу группа прекратит своё существование или вернётся с новым музыкальным проектом.

Дебютный альбом "Litourgiya" загадочной группы BATUSHKA (свои лица и имена участники нигде не афишируют с самого основания проекта) вышел в 2015 году и произвёл эффект разорвавшейся бомбы на андеграундной black metal сцене. Мировой тур в поддержку этого альбома растянулся на целых 3 года и охватил 4 континента. Музыканты дали 165 концертов, провели 9 туров, посетили 41 фестиваль и побывали в 50-ти странах.

Самые первые концерты группы должны были состоятся в России, Украине и Беларуси весной 2016 года. Однако в итоге концерт прошел только в Киеве, поскольку в Москве, Санкт-Петербурге и Минске они были сорваны религиозными активистами.



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