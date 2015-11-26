Фраза, имя группы
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Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA
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все новости группы
Batushka
Польша
Black Metal
http://www.батюшка.pl
VK.com:
https://vk.com/batushkaband
Facebook:
https://www.facebook.com/Batushka-1004746209548365/
3 авг 2020
:
Новая песня группы БАТЮШКА
23 июл 2020
:
Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA
20 июл 2020
:
Новое видео BATUSHKA
6 ноя 2019
:
Основатель БАТЮШКА возвращается на сцену
18 июл 2019
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Новое видео BATUSHKA
13 июл 2019
:
Новое видео BATUSHKA
27 июн 2019
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Новое видео BATUSHKA
7 июн 2019
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Новое видео BATUSHKA
17 май 2019
:
Новый альбом BATUSHKA выйдет в июле
24 дек 2018
:
BATUSHKA остались без вокалиста
19 окт 2017
:
BATUSHKA на Metal Blade Records
17 окт 2016
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Новое видео БАТЮШКА
5 авг 2016
:
Концертное видео BATUSHKA
10 июн 2016
:
Концертное видео BATUSHKA
22 апр 2016
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Альбом группы БАТЮШКА выйдет в России по лицензии
8 апр 2016
:
Концерт группы БАТЮШКА в Москве отменён
28 мар 2016
:
Концерт группы БАТЮШКА в Петербурге отменен
сегодня
Новая песня группы
БАТЮШКА
"Ирмос IV", новая песня группы БАТЮШКА, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Раскол", выход которого намечен на седьмое августа.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).