сегодня



Новое видео ПАТРИАРХЪ



ВЕРШАЛИН IV (feat. Eliza Sacharczuk), новое видео группы ПАТРИАРХЪ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ПРОРОК ИЛИЯ, выходящего третьего января на Napalm Records.



ПРОРОК ИЛИЯ будет доступен в следующих вариантах:



- Wooden Box (Digipak, bonus CD, pendant, flag & patch) - 300 copies (Napalm Records Mailorder and Patriarkh Shop exclusive)

- Deluxe 2LP GATEFOLD GOLD Vinyl (Alternative album cover artwork, bonus vinyl, & 24pp vinyl booklet) - 300 copies (Napalm - Records Mailorder and Patriarkh Shop exclusive)

- 1LP GATEFOLD SILVER Vinyl - 300 copies (Napalm Records Mailorder exclusive)

- 1LP GATEFOLD MARBLED ORANGE RED BLACK Vinyl - 300 copies (Napalm Records Mailorder exclusive)

- 1LP Gatefold in Black Vinyl

- 6 Page Digipak

- Digital Album



Трек-лист:



CD1:

01 ВЕРШАЛИН I

02 ВЕРШАЛИН II

03 ВЕРШАЛИН III

04 ВЕРШАЛИН IV

05 ВЕРШАЛИН V

06 ВЕРШАЛИН VI

07 ВЕРШАЛИН VII

08 ВЕРШАЛИН VIII



Bonus CD:

ВЕРШАЛИН IX - ПЛАЧ АДАМA http://www.батюшка.pl







+0 -0



просмотров: 70