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Batushka

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16 мар 2021 : 		 Новый ЕР БАТЮШКА доступен для прослушивания

1 мар 2021 : 		 Новая песня БАТЮШКА

19 фев 2021 : 		 Новое видео БАТЮШКА

3 авг 2020 : 		 Новая песня группы БАТЮШКА

23 июл 2020 : 		 Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA

20 июл 2020 : 		 Новое видео BATUSHKA

6 ноя 2019 : 		 Основатель БАТЮШКА возвращается на сцену

18 июл 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

13 июл 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

27 июн 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

7 июн 2019 : 		 Новое видео BATUSHKA

17 май 2019 : 		 Новый альбом BATUSHKA выйдет в июле

24 дек 2018 : 		 BATUSHKA остались без вокалиста

19 окт 2017 : 		 BATUSHKA на Metal Blade Records

17 окт 2016 : 		 Новое видео БАТЮШКА

5 авг 2016 : 		 Концертное видео BATUSHKA

10 июн 2016 : 		 Концертное видео BATUSHKA

22 апр 2016 : 		 Альбом группы БАТЮШКА выйдет в России по лицензии

8 апр 2016 : 		 Концерт группы БАТЮШКА в Москве отменён

28 мар 2016 : 		 Концерт группы БАТЮШКА в Петербурге отменен
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Новый ЕР БАТЮШКА доступен для прослушивания



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"ЦАРЮ НЕБЕСНЫЙ", новый ЕР БАТЮШКА доступен для прослушивания ниже.

Царю́ Небе́сный (греч. Βασιλεῦ Οὐράνιε) — обиходное название православной молитвы Святому Духу. Поётся или читается обычно перед началом какого-либо дела для призывания Святого Духа в помощь в начинаемом деле; также в начале молебных пений и в составе общественных богослужений суточного круга.

Молитва «Царю Небесный» заимствована в обычное начало и является стихирой шестого гласа на стиховне на великой вечерни Пятидесятницы. Появилась не ранее VIII—IX веков, поскольку неизвестна Константинопольскому уставу IX века. Ежедневно многократно используется в домашних молитвах и за общественным богослужением (в храмах), кроме периода с литургии Великой Субботы до Всенощного бдения Пятидесятницы.




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