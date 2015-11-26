16 мар 2021



Новый ЕР БАТЮШКА доступен для прослушивания



"ЦАРЮ НЕБЕСНЫЙ", новый ЕР БАТЮШКА доступен для прослушивания ниже.



Царю́ Небе́сный (греч. Βασιλεῦ Οὐράνιε) — обиходное название православной молитвы Святому Духу. Поётся или читается обычно перед началом какого-либо дела для призывания Святого Духа в помощь в начинаемом деле; также в начале молебных пений и в составе общественных богослужений суточного круга.



Молитва «Царю Небесный» заимствована в обычное начало и является стихирой шестого гласа на стиховне на великой вечерни Пятидесятницы. Появилась не ранее VIII—IX веков, поскольку неизвестна Константинопольскому уставу IX века. Ежедневно многократно используется в домашних молитвах и за общественным богослужением (в храмах), кроме периода с литургии Великой Субботы до Всенощного бдения Пятидесятницы.

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