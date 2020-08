сегодня



Новый альбом ELEINE выйдет в ноябре



ELEINE выпустят новую работу, получившую название Dancing In Hell, двадцать седьмого ноября на Black Lodge Records на CD, виниле, кассете, в цифровом виде и в варианте бокс-сета:



"Enemies"

"Dancing In Hell"

"Ava Of Death"

"Crawl From The Ashes"

"As I Breathe"

"Memoriam"

"Where Your Rotting Corpse Lie"

"All Shall Burn"

"Die From Within"

"The World We Knew"

"Die From Within" – Symphonic Version







+0 -0



просмотров: 157