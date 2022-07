сегодня



Новый ЕР ELEINE выйдет осенью



ELEINE выпустят новый ЕР, получивший название "Acoustic In Hell", 14 октября на Atomic Fire Records.



Трек-лист:



1. Whisper My Child

2. Enemies

3. Memoriam

4. Ava Of Death

5. All Shall Burn

6. Death Incarnate

7. Break Take Live

8. Hell Moon





