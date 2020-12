сегодня



Успехи в чартах ELEINE



Новая работа ELEINE "Dancing In Hell" заняла вторую строчку шведских чартов в категории "Hard Rock", уступив только AC/DC. В общем списке пластинка оказалась на двенадцатой позиции.



Трек-лист:



"Enemies"

"Dancing In Hell"

"Ava Of Death"

"Crawl From The Ashes"

"As I Breathe"

"Memoriam"

"Where Your Rotting Corpse Lie"

"All Shall Burn"

"Die From Within"

"The World We Knew"

"Die From Within" – Symphonic Version







