Акустика от ELEINE



ELEINE выпустят новый ЕР, получивший название "Acoustic In Hell", 14 октября на Atomic Fire Records.



Трек-лист:



1. Whisper My Child

2. Enemies

3. Memoriam

4. Ava Of Death

5. All Shall Burn

6. Death Incarnate

7. Break Take Live

8. Hell Moon



Видео на “All Shall Burn (Acoustic)” доступно ниже.







