Новая песня ELEINE



"Stand By The Flame", новая песня группы ELEINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома We Shall Remain:



“Never Forget”

“Stand By The Flame”

“We Are Legion”

“Promise Of Apocalypse”

“Blood In Their Eyes”

“Vemod”

“Through The Mist”

“Suffering”

“War Das Alles”

“We Shall Remain”







