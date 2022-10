17 окт 2022



Новое видео группы ELEINE



“Ava Of Death”, новое видео группы ELEINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Acoustic In Hell, выпущенного 14 октября на Atomic Fire:



“Whisper My Child”

“Enemies”

“Memoriam”

“Ava Of Death”

“All Shall Burn”

“Death Incarnate”

“Break Take Live”

“Hell Moon”







