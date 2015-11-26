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Eleine

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ELEINE на Atomic Fire Records



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Группа ELEINE заключила контракт с Atomic Fire Records и планирует записать акустический ЕР, с которым поедет в совместное акустическое турне с SONATA ARCTICA.

«Подписание контракта с Atomic Fire Records — это огромный шаг в правильном направлении для ELEINE. Мы вступаем в новую эру металла не только с этим новым, могущественным лейблом, но и в мире, где мы столкнулись с проблемами музыкальной индустрии наряду с нашими преданными и верными поклонниками. Найдя лейбл, который согласен с тем, что физический и цифровой мир медиа действительно работают вместе и не должны исключать друг друга, мы почувствовали, что это лейбл, который останется верен металлу и в то же время будет развиваться вместе с индустрией и нами как группой».

Генеральный директор Atomic Fire Маркус Восгиен добавил:

«Мы общаемся уже несколько лет, и я следил за их удивительной карьерой почти с самого начала. Особенно после того, как я увидел ELEINE вживую на Sabaton Open Air в 2018 году, я понял, что эта группа по-настоящему уникальна и представляет собой нечто особенное. Мне нравится их сильная вера в себя, их отношение "сделай сам" и, наконец, их музыка. ELEINE — это опыт; что-то глубокое, что вы ощущаете и что вдохновляет вас. Кроме того, они прекрасные люди, у которых сердце находится в правильном месте!»

ELEINE Signs With Atomic Fire Records; Band To Record Spin-Off EP



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