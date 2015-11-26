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Eleine

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|||| 15 ноя 2020

Новая песня ELEINE



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ELEINE выпустят новую работу, получившую название "Dancing In Hell", двадцать седьмого ноября на Black Lodge Records на CD, виниле, кассете, в цифровом виде и в варианте бокс-сета.

Трек-лист:

"Enemies"
"Dancing In Hell"
"Ava Of Death"
"Crawl From The Ashes"
"As I Breathe"
"Memoriam"
"Where Your Rotting Corpse Lie"
"All Shall Burn"
"Die From Within"
"The World We Knew"
"Die From Within" – Symphonic Version

Новая песня "Memoriam" доступна для прослушивания ниже.

ELEINE Issue вЂњMemoriamвЂќ Single



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