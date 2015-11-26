15 ноя 2020



Новая песня ELEINE



ELEINE выпустят новую работу, получившую название "Dancing In Hell", двадцать седьмого ноября на Black Lodge Records на CD, виниле, кассете, в цифровом виде и в варианте бокс-сета.



Трек-лист:



"Enemies"

"Dancing In Hell"

"Ava Of Death"

"Crawl From The Ashes"

"As I Breathe"

"Memoriam"

"Where Your Rotting Corpse Lie"

"All Shall Burn"

"Die From Within"

"The World We Knew"

"Die From Within" – Symphonic Version



Новая песня "Memoriam" доступна для прослушивания ниже.







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