6 окт 2023



Новое видео ELEINE



“Blood In Their Eyes”, новое видео ELEINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "We Shall Remain", выпущенного 14 июля на Atomic Fire Records.



Трек-лист:



“Never Forget”

“Stand By The Flame”

“We Are Legion”

“Promise Of Apocalypse”

“Blood In Their Eyes”

“Vemod”

“Through The Mist”

“Suffering”

“War Das Alles”

“We Shall Remain”







