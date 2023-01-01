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Eleine

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Новое видео ELEINE



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“War Das Alles”, новое видео ELEINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "We Shall Remain", выходящего 14 июля на Atomic Fire Records.

Трек-лист:

“Never Forget”
“Stand By The Flame”
“We Are Legion”
“Promise Of Apocalypse”
“Blood In Their Eyes”
“Vemod”
“Through The Mist”
“Suffering”
“War Das Alles”
“We Shall Remain”




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