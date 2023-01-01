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JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA
50
Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ...
24
Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами
18
THE AGONIST всё
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DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK...
17
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Eleine
Швеция
Symphonic Metal
https://www.eleine.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/eleineofficial/
19 май 2023
:
Новое видео ELEINE
22 апр 2023
:
Новая песня ELEINE
26 мар 2023
:
Новое видео ELEINE
17 окт 2022
:
Новое видео группы ELEINE
2 авг 2022
:
Акустика от ELEINE
21 июл 2022
:
Новый ЕР ELEINE выйдет осенью
28 янв 2022
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ELEINE на Atomic Fire Records
5 июл 2021
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Дебют ELEINE выйдет на виниле
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Новый сингл ELEINE выйдет весной
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Успехи в чартах ELEINE
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Кавер-версия RAMMSTEIN от ELEINE
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Новый ЕР ELEINE выйдет осенью
сегодня
Новое видео ELEINE
“War Das Alles”, новое видео ELEINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "We Shall Remain", выходящего 14 июля на Atomic Fire Records.
Трек-лист:
“Never Forget”
“Stand By The Flame”
“We Are Legion”
“Promise Of Apocalypse”
“Blood In Their Eyes”
“Vemod”
“Through The Mist”
“Suffering”
“War Das Alles”
“We Shall Remain”
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Сообщений нет