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Новое видео ELEINE



“War Das Alles”, новое видео ELEINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "We Shall Remain", выходящего 14 июля на Atomic Fire Records.



Трек-лист:



“Never Forget”

“Stand By The Flame”

“We Are Legion”

“Promise Of Apocalypse”

“Blood In Their Eyes”

“Vemod”

“Through The Mist”

“Suffering”

“War Das Alles”

“We Shall Remain”







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