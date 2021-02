сегодня



Новый сингл ELEINE выйдет весной



ELEINE двадцать третьего апреля выпустят в трех виниловых вариантах выпустят сингл "Die From Within", в который войдут обновленные версии "Die From Within" и "The World We Knew", а также симфонические варианты "Die From Within" и "Story Untold".







