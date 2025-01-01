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Power Trip

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POWER TRIP никуда не спешат



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Гитарист POWER TRIP Blake Ibanez в недавнем интервью ответил на вопрос, означает ли появление Seth'a Gilmore'a возвращение интереса к созданию новой музыки:

«После всего, что произошло в 2020 году, мы искали, чем бы заняться. Я и Ulsh закончили работу над музыкой, которую мы писали для альбома POWER TRIP. Мы записали кучу материала и просто сидели над ним, думая: «Может быть, кто-нибудь однажды споет на нем». В итоге ничего не вышло. Но после того, как альбом был отложен на полку, тогда-то и произошла вся эта история с появлением в группе Seth'а и наших новых выступлений.

Сейчас мы просто наслаждаемся тем, что снова вместе на сцене. Мы отыграли пять или шесть концертов. Сейчас мы здесь [в европейском турне] с PANTERA, а мы не ожидали, что будем гастролировать или нас пригласят сделать что-то подобное. Так что получить такую возможность после того, как мы годами не могли выйти на сцену, просто потрясающе. Нам очень повезло. Поэтому мы просто пытаемся наслаждаться тем, что мы снова вместе и снова выступаем. И кто знает? Я к тому, что в какой-то момент мы, конечно, захотим вернуться ко всему этому и, возможно, подумаем о том, чтобы что-то с этим сделать. Но сейчас, я полагаю, мы просто подходим к каждому шагу так: «Как вам это? Как ощущения?». И пока все было хорошо.

Все, что мы делали, было постепенно и не по принуждению. Так, у нас было четыре года, чтобы решить, хотим ли мы снова играть, и пока не возникла подходящая ситуация, мы этого не делали. И мы бы не стали этого делать, если бы это было неправильно, если бы это было неприятно или если бы это было сделано не так, как нам хотелось бы. Поэтому мы будем применять такой подход ко всему, что делаем. И если мы решим поработать над новой музыкой, и она будет звучать отлично, и она будет получаться, и она будет похожа на POWER TRIP и все такое, то, возможно, мы это сделаем. Но мы просто хотим делать все правильно и по-своему. И я уверен, что мы примем все эти решения правильно. Повторюсь, сейчас мы не пытаемся перейти в другую фазу. Мы пытаемся играть все песни, которые мы написали в прошлом, и чтить то, что мы сделали с Райли, и продолжать исполнять эти песни. Мы скучаем по ним. Они замечательные. И мы любим то, что он сделал, и все, что мы сделали в ту эпоху. Так что мы не собираемся бежать от этого в ближайшее время. Мы просто пытаемся наслаждаться тем, что снова играем его песни и размышляем о тех временах. Когда мы сейчас вместе, мы просто говорим о турах, которые мы совершили, о поступках, которые мы совершили, о забавных случаях и о времени, которое мы провели вместе. И мы можем делать это еще очень долго».




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