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Power Trip

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BLAKE IBANEZ о новом вокалисте POWER TRIP



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BLAKE IBANEZ в интервью Sh!t Talk Reviews объяснил, почему именно Seth Gilmore стал новым вокалистом:

«Он естественен. Он уже давно на сцене. После того, как мы сделали весь FUGITIVE и записали последние несколько альбомов, его голос стал просто потрясающим, и он действительно хорошо чувствует себя на сцене. И я считаю, что еще до начала работы над FUGITIVE я спросил его, не хочет ли он поиздеваться и попробовать себя в одном из этих... Мы работали над альбомом POWER TRIP, к которому записали всю музыку. И я подумал, что в то время — это было во время COVID — он был вроде как "Эххх..." Это было немного раньше, чем все произошло - наверное, через год после того, как все случилось, — но все еще было немного рано, несколько свежо. И я не знаю, был ли у него достаточный уровень уверенности, чтобы почувствовать, что он может правильно подойти к такому заданию. Я его не виню, потому что это было довольно поспешно, и это было странное время.

На данный момент прошло уже много времени. Мы играем вместе и, полагаю, фанаты POWER TRIP знают, кто он такой. Если говорить о том, чем мы занимаемся в POWER TRIP, то у меня не было никакого желания реформировать группу, если бы мы не могли сделать это так, как мы хотим, с людьми, с которыми мы хотим работать. Мы родом со сцены, так что мы не собираемся просто устраивать прослушивания на YouTube, чтобы найти парня, который звучит как Райли, и привести его в группу. Это будет кто-то из наших друзей, из нашего мира, из нашего окружения. И я подумал, что все сложилось именно так как надо — POWER TRIP уже достаточно давно не выступали».

На вопрос о том, какими критериями они руководствовались при выборе нового вокалиста, он ответил:

«Речь идет не о том, чтобы занять чье-то место. Я полагаю, люди должны это понять. Мы даже не совсем полноценная группа. Мы просто играем на нескольких концертах. Так что мы просто хотим снова сыграть эти песни и отдать дань уважения тому, что мы сделали, прославить эти композиции и сделать всё по-другому. Я полагаю, мы поняли, что взять кого-то, кто звучит так же, как он, было бы очень странно и, я уверен, неправильно, потому что это не соответствует ситуации. И я подумал, что в вокальном плане Seth из той же семьи, но у него свое собственное звучание и своя подача. И я считаю, что он поет песни немного по-другому, так, как мне кажется, больше подходит ему. Он сам по себе. И мы хотели добиться именно этого.

Вы не можете победить, потому что некоторые люди хотят, чтобы [мы взяли кого-то, кто] звучит точно так же. Если бы мы так поступили, то та же группа людей стала бы критиковать нас за то, что мы взяли менее качественную версию. Он другой человек; он не будет звучать так же. Но мне очень нравится то, что он привносит в песни, и я думаю, что это лучший сценарий для того, чтобы мы снова сыграли»




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