Видео с выступления POWER TRIP, которое состоялось в The Glass House, Pomona, California, доступно для просмотра ниже. Это первое полноценное шоу с момента смерти Рилли Гейла:



01. Soul Sacrifice

02. Executioner's Tax (Swing of the Axe)

03. Firing Squad

04. Hornet's Nest

05. Nightmare Logic

06. Crucifixation

07. Divine Apprehension

08. Suffer No Fool

09. Drown (Intro)

10. Heretic's Fork

11. Crossbreaker

12. Manifest Decimation



Encore:



13. The Hammer of Doubt







