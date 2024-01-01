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Почему POWER TRIP вернулись



В рамках недавней беседы с Metal Hammer, барабанщик POWER TRIP ответил на вопрос, почему группа решила вернуться на сцену:



«Во время COVID мы по-прежнему раз в две недели или раз в месяц проводили встречи Zoom, и на одной из них мы прямо так и высказались: «Эй, ребята, вы хотите продолжать играть музыку вместе?». Все, очевидно, по-прежнему хотели этого, но мы не знали, будет ли это POWER TRIP или другая группа, или что-то еще. По мере того как эти разговоры продвигались, мы поняли, что хотим продолжать заниматься POWER TRIP, но не знали, как это будет выглядеть. Когда ограничения COVID начали сниматься, мы с Blake'ом стали собираться вместе и работать над новой музыкой, просто чтобы занять себя. Мы попробовали пару вещей с разными людьми, просто накладывая вокал на демо, чтобы получить представление о полноценной песне. Но поначалу из этого ничего не вышло. Просто все получилось не так легко, как мы могли бы предположить».







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