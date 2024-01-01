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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 35
*GOJIRA разогрела квиров 31
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 28
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Power Trip

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29 июл 2024 : 		 Почему POWER TRIP вернулись

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23 фев 2024 : 		 POWER TRIP объявили официальное шоу

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Почему POWER TRIP вернулись



zoom
В рамках недавней беседы с Metal Hammer, барабанщик POWER TRIP ответил на вопрос, почему группа решила вернуться на сцену:

«Во время COVID мы по-прежнему раз в две недели или раз в месяц проводили встречи Zoom, и на одной из них мы прямо так и высказались: «Эй, ребята, вы хотите продолжать играть музыку вместе?». Все, очевидно, по-прежнему хотели этого, но мы не знали, будет ли это POWER TRIP или другая группа, или что-то еще. По мере того как эти разговоры продвигались, мы поняли, что хотим продолжать заниматься POWER TRIP, но не знали, как это будет выглядеть. Когда ограничения COVID начали сниматься, мы с Blake'ом стали собираться вместе и работать над новой музыкой, просто чтобы занять себя. Мы попробовали пару вещей с разными людьми, просто накладывая вокал на демо, чтобы получить представление о полноценной песне. Но поначалу из этого ничего не вышло. Просто все получилось не так легко, как мы могли бы предположить».




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